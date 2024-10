Tras críticas de Victoria Villarruel, Diana Mondino dijo que las Islas Malvinas se recuperan con “acciones concretas y no retórica vacía”

Casi dos semanas después de que Victoria Villarruel cuestionara duramente un acuerdo con Gran Bretaña, la canciller Diana Mondino publicó un mensaje a propósito de la entrega de Gran Bretaña a la República de Mauricio de la soberanía sobre territorio de Chagos. Allí trazó un paralelismo con el caso de las Islas Malvinas y dejó una frase que recordó las críticas de la vicepresidenta: dijo que la recuperación de soberanía se hace con “acciones concretas” y no con “retórica vacía”.

“Transitando el camino empezado, con acciones concretas y no retórica vacía, vamos a recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas”, apuntó Mondino este jueves a la tarde.

La canciller se expresó con motivo de la devolución del archipiélago de Chagos a Mauricio, lo que marca el final a una larga disputa territorial. Y que podría sentar un antecedente para Malvinas.

“La larga disputa entre Gran Bretaña e Islas Mauricio ha llegado a una conclusión, y los mauricianos han logrado recuperar su territorio de Chagos. Este hito implica terminar con la última colonia inglesa en África”, subrayó Mondino.

Siguió mostrando su evaluación de esa disputa: “Celebramos este paso en la dirección correcta y terminar con prácticas obsoletas”.

Luego publicó la frase que pareció apuntar en la dirección de Villarruel. “Transitando el camino empezado, con acciones concretas y no retórica vacía, vamos a recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas”, señaló.

Y concluyó: “Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”.

Las críticas de Villarruel había sido por el acuerdo que anunció Mondino, con foto junto a su par británico. Por esa negociación se llegó al restablecimiento de los vuelos a las Islas Malvinas desde San Pablo y con escala en Córdoba.

Para la vicepresidenta, los términos del acuerdo fueron “contrarios a los intereses de nuestra Nación”, ya que entiende que hubo amplias concesiones de la parte argentina. “¿Nos toman por tontos?”, se preguntó.

Aquella vez, Villarruel aseguró: “Todos saben lo que representa Malvinas para mí y que ese es mi límite y me obliga a expedirme”. Fue porque es hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, quien fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602 y falleció en 2021.

“Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”, evaluó Villarruel sobre el acuerdo, que incluía cooperación en materia de conservación pesquera, la autorización de viajes grupales de familiares de caídos en Malvinas y la reanudación de negociaciones para completar la tercera etapa del Plan Humanitario, en conjunto con la Cruz Roja.