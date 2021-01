Tras dar positivo a covid-19, el doctor Alucín se encuentra “en buen estado” en el Hospital Evita

Compartir

El presidente de feria del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, Guillermo Horacio Alucín, dio positivo a coronavirus y se encuentra internado en el Hospital Interdistrital Evita donde deberá cumplir la cuarentena de 14 días. En diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó el trato de todo el personal del nosocomio y aseguró que él mismo decidió estar allí debido a que estará más controlado, puesto que tiene un principio de diabetes y debe tomar medicación para eso.

“Estoy muy bien, bien atendido en el Hospital Evita, hoy me levanté temprano, me hicieron arreglar la cama cosa que hago todos los días, vivo solo con mis hijos así que estoy acostumbrado a todo eso”, dijo con buen ánimo y relató que “yo elegí venir acá donde voy a estar mejor asistido porque tengo glucemia alta, tengo principio de diabetes así que no me obligaron ni me sentí obligado a nada, hago mi aislamiento acá donde estoy mejor controlado y tomo medicamentos por mi diabetes, mi alergia, estoy realmente bien, preocupado por mi familia que también está cumpliendo aislamiento y están siendo asistidos como cualquier ciudadano, esperando a ver cómo evoluciona esto”, explicó.

“Es la primera vez que entro al hospital y es un lujo, es inmenso, estoy tratando de llevarlo de la mejor manera posible llevando tranquilidad a toda la gente del Poder Judicial, vamos a ver cómo avanza esto”, acotó.

Respecto a si sabe o sospecha cómo se pudo haber contagiado, aseguró que “siempre mi trayecto fue de mi casa a mi trabajo, en Año Nuevo estuvimos como todas las familias reunidos y uno de mis cuñados trabajó una vez por semana en Guaycolec (donde se detectó un caso) y por prevención hicimos un hisopado que nos dio a todos negativo, yo quise hacerme otro para toda la familia y a Dios gracias toda mi familia dio negativo y yo di positivo, mis cuñados y mis hijos dieron negativo, enterado de esto se activó el protocolo, mandé a mis hijos a otro lado que vinieron acá para las fiestas y me quedé solo en mi casa hasta que el martes me vinieron a buscar para venir al hospital Evita, la verdad es que no tengo idea de qué pasó, iba de mi casa a mi trabajo, este fue un control de prevención ante el posible caso por la denuncia que hace uno de mis cuñados, no tengo ni idea de dónde pude haberme contagiado, yo estaba prestando servicio en el Superior Tribunal, siempre respeté las normas. La verdad es que no tengo precisión de dónde me contagié, yo me siento bien y espero seguir así. Yo de por sí y sobre todo cuando está la familia de por medio soy medio púa en ese sentido, ante esta posibilidad de que me informó mi cuñado yo pedí hacernos todos un hisopado, todos dieron negativo y la segunda vez yo fui el único que di positivo”.

Aclaró en ese sentido que “los servicios de justicia no se interrumpen, en la feria judicial siempre queda una guardia pasiva, yo me encargué personalmente de que en cada uno de los estamentos quede una guardia pasiva inclusive al personal que estaba de feria lo hice ir a la casa quedando lo indispensable con el teléfono en la mano por cualquier necesidad, urgencia que es lo que se atiende generalmente en la feria judicial”.

Contó además que “dos sobrinos míos están en el Estadio Cincuentenario y del personal de feria se hicieron los hisopados, tengo entendido que a todos les dio negativo, el único ‘salado’ fui yo al que le dio positivo”.

Seguidamente destacó la gran labor y atención de todo el personal del Hospital Evita, “agradezco al personal, no me atiende bien solo a mí, tiene una atención muy buena, el personal tiene mucha paciencia, son excelentes. Yo estaría saliendo dentro de dos semanas, me sacaron sangre para controles de rigor, aparte del hisopado te hacen un análisis para ver la serología de nuestra sangre, cómo están los anticuerpos y todo esto, tengo que aclarar que en marzo del año pasado me agarró dengue y calculo que esto es producto de lo débil que ha quedado mi organismo por eso creo que me agarró a mi y no a mi familia”.

“La gente tiene que cuidarse, yo estoy a cargo de alguna manera de todo lo que es el trabajo de las intendencias, de los edificios judiciales y un consejo que le di a la gente fue el estricto cumplimiento de las normas, el martes cuando bajé de mi vehículo el intendente del edificio del Superior Tribunal antes de bajarme me hizo colocar el barbijo, en todo el Poder Judicial estamos pidiendo que se respete, somos estrictos”, aseguró.

De la misma forma Alucín aclaró ante dichos al respecto que “mi hijo vino a Formosa con dos hisopados negativos, acá le dio positivo y después los dos que le hicieron más todos los análisis le dieron negativo, incluso le sacaron plasma porque tenía buenos anticuerpos, cumplió la cuarentena en un centro de aislamiento, estuvo controlado, cumplió los requisitos, el mensaje, la lección tiene que ser no confiarnos, ser precavidos, cuidadosos, un médico amigo me explicaba que el virus no está en el aire, está en las personas y si hay contagio es por las personas”.

Para finalizar aconsejó a la ciudadanía “a que se cuiden, no deben confiarse, yo no tengo privilegios ni nada por el estilo, no puedo salir de mi habitación, pero escucho que el personal de acá todo el tiempo le pregunta a la gente que está alojada si les falta algo, les preguntan cómo amanecieron, vienen los controles de manera permanente, entra gente cada 15 o 10 minutos. Entre todos debemos cuidarnos para que esto se termine en algún momento”, culminó.

