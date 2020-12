Tras derrumbe del viejo edificio del correo, “no hay otra alternativa que la demolición”, dijo Norberto Jofré

Compartir

El ingeniero Norberto Jofré, director de Obras Públicas de la Municipalidad, informó al Grupo de Medios TVO que el municipio todavía no pudo intervenir en el derrumbe del edificio del viejo correo ubicado en la esquina de la calle Brandsen y Belgrano por estar intervenido por la Justicia. “Es la que debe autorizar los trabajos que se deben hacer”, explicó el funcionario y consideró que “no hay otra alternativa que la demolición”.

“Ese edificio presentaba un gran estado de deterioro, así que el municipio solicitó una intervención judicial, una vez que se obtuvo el fallo ya previendo todo estos inconvenientes se decidió hace un año vallar toda la zona buscando salvaguarda al integridad de las personas que transitan por la zona”, sostuvo.

El Ingeniero indicó que por las intensas lluvias y ráfagas de viento de la madrugada del miércoles colapsó la estructura del edificio del viejo correo el cual no presentó ningún peligro porque se encuentra vallado y está prohibido su acceso.

A su vez, informó que el edificio está intervenido por la justicia, “hace varios meses atrás se realizó un peritaje que habilitó el juez y en base a eso estamos a la expectativa de un fallo judicial, porque no podemos ingresar a intervenir hasta no tener un dictamen judicial que nos permita el acceso; una vez que lo tengamos vamos a poder ver la integridad de la estructura restante”.

Y añadió que el derrumbe no presentó peligro porque la zona donde se encuentra esta vallado unos 40 metros por la calle Belgrano, y unos 20 metros sobre calle Brandzen.

“Es un construcción vieja con paredes de mampostería de 45 centímetros que presentaba rajaduras en varias partes y eso es lo que cayó. Los edificios lindantes que son estructura nueva no corren ningún tipo de riesgo”, aseguró.

“Con lo que ocurrió no hay otra alternativa más que la demolición por esa estructura no va a soportar mucho tiempo”, cerró el Director de Obras Públicas de la Municipalidad.

