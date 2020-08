Tras diálogo abierto con la Comuna, el Frutihortícola volvió a trabajar con normalidad

Compartir

El anuncio del traslado de los mayoristas del Mercado Frutihortícola a un sector del predio de la Sociedad Rural generó convulsión en el lugar la semana pasada donde los trabajadores decidieron reducir el horario de atención al público a modo de protesta. En ese sentido ayer y tras una reunión mantenida con la Comuna, los puesteros volvieron a trabajar con normalidad y acordaron continuar con el diálogo para llegar a un acuerdo en lo que respecta a la mudanza.

En ese marco Cristian Aguirre, puestero del lugar y uno de los referentes de los mayoristas, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó qué se habló en la reunión y en qué instancia de negociación están.

“Hoy estamos trabajando al 100% todos los puesteros con todos los productos de la provincia y de otros lados, estamos todos juntos después de la asamblea que comenzó la semana pasada. También el sábado tuvimos una reunión con el doctor Portocarrero (Subsecretario de Gobierno Municipal), y les demostramos que estamos abiertos al diálogo, que queremos una solución porque el traslado acarrea muchas consecuencias para el vecino y la comunidad, estamos abiertos al diálogo y esperando respuestas, vamos a esperar esta semana, la otra seguramente vamos a reunirnos y de ahí va a salir algo positivo, estoy convencido”, dijo.

Asimismo aseguró a la comunidad “que el abastecimiento de frutas y verduras está asegurado, el mercado va a estar trabajando toda la semana en su horario habitual al 100%, jamás queremos desabastecer la provincia, eso ni se nos pasa por la cabeza a ningún puestero, se dio una situación con el tema de los choferes, por la demora de los resultados de los hisopados, se dieron varios factores que llevaron a que se complique la situación, pero hoy ya estamos trabajando”.

Seguidamente Aguirre contó porqué es uno de los que se opone al traslado a la Rural. “Nosotros sabemos y reconocemos que estamos mal dentro de este espacio que estamos ocupando, pero si salimos y dejamos este lugar queremos ir a una casa propia, no a un lugar alquilado por unos años, si dejamos esto queremos ir a un lugar propio concedido, donado por la Municipalidad para que podamos ir a realizar nuestra actividad tranquilos y comenzar a formar nuestra estructura ya que necesitamos galpones bastantes grandes, hormigones bastante sólidos por el peso de los camiones, eso es de público conocimiento, que cualquier vecino conoce la situación nuestra, eso es lo que estamos pidiendo, un lugar digno de trabajo para todo el grupo”, explicó.

“A la Rural no queremos ir por el solo hecho de que es un lugar privado, no es nuestro, queremos ir a un lugar propio, cosa que dentro de unos años podamos desarrollar nuestra actividad y así instalar algo seguro para la comunidad y para nosotros en cuanto a estructura, hay que ver el tema de los hormigones, instalaciones, cámaras”, contó.

“Ahora hay un diálogo abierto de ambas partes, lo bueno es que hay un diálogo, la semana entrante vamos a tener novedades, tengo seguridad de que vamos a lograr algo productivo para toda nuestra gente”, finalizó.