Tras diez años, la A1 vuelve a tener 12 equipos

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Diez años pasaron para que la máxima categoría del vóley masculino de clubes del país vuelva a tener 12 participantes. En un nuevo salto de calidad alcanzado por la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), la temporada 2022/2023 de la LVA RUS cuenta con una docena de equipos inscriptos.

UPCN San Juan Vóley, Ciudad de Buenos Aires, Policial Vóley, Once Unidos, Club Atlético Paracao, River Plate, Obras de San Juan, Monteros Vóley, Defensores de Banfield y UVT Vóley ratificaron en forma oficial su continuidad y a ellos se sumarán San Lorenzo de Almagro y la Asociación Municipal Vóley El Calafate (AMUVOCA), quienes obtuvieron su plaza por mérito deportivo como campeón y subcampeón, respectivamente, de la última edición del torneo de ascenso a la LVA RUS.

El último antecedente de 12 equipos participantes data de la Liga 2011/2012. Aquel ciclo tuvo a UPCN como campeón, todavía en los primeros pasos de su camino de hegemonía que lo condujo a ser, en la actualidad, el club más ganador con nueve consagraciones y el defensor del título de la LVA RUS.

De esta manera, por segunda temporada consecutiva, el trabajo en conjunto entre ACLAV, clubes y socios estratégicos de la LVA RUS permite un incremento en el número de participantes, de 7 a 11 en la previa de la edición 2021/2022 y ahora con el regreso a los 12 equipos tras una década de no poder conseguirlo.

La temporada contará con tres competencias, al igual que la última edición: Supercopa, en la segunda quincena de octubre con los cuatro mejores de la LVA RUS 21/22 (UPCN, Ciudad, Policial y Once Unidos); Copa ACLAV Argentina, en la segunda quincena de diciembre con todos los equipos y plaza disponible para el Sudamericano de Clubes; y la LVA RUS, que mantendrá el formato de Tour. Serán siete de ellos en la Fase Regular, a desarrollarse del 3 de noviembre de 2022 al 26 de febrero de 2023, más un Tour de cuartos de final, que dará comienzo al Play Off a partir del 7 de marzo. Luego, las series de semifinales (al mejor de 3 partidos) y final (al mejor de 5) se disputarán en sistema local-visitante, desde el 16 de marzo hasta el 13 de abril.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp