Tras el asesinato del chofer: realizan controles a pasajeros de colectivos en La Matanza

La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Sergio Berni pide documentos y realiza cacheos durante la tarde del Viernes Santo, a cinco días del asesinato del chofer Daniel Barrientos

Cinco días después del asesinato del chofer Daniel Barrientos, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del ministro de Seguridad Sergio Berni realiza controles a pasajeros de colectivos en La Matanza. Durante la tarde del Viernes Santo, los efectivos piden documentos y realizan cacheos a los pasajeros.

Sobre el kilómetro 27 de la Ruta 3, los agentes de seguridad detenienen a las formaciones, ingresan a los colectivos y registran a los pasajeros. Después, hacen bajar a algunos y les realizan un cacheo contra el vehículo.

“Los controles los tienen que hacer en la zona picante donde murieron estos compañeros”, reclamó un colectivero consultado por LN+. En relación a ello, el hombre reclamó la presencia de funcionarios en el lugar y apuntó contra el operativo con el que se está usando a “los ciudadanos” y a “los policías”.

“Aca son todos culpables: el ministerio de Trabajo, el de Transporte y la UTA, que tendría que haber realizado un paro por esto, porque no es la primera vez que muere un compañero. Ya es el cuarto”, apuntó el hombre al exigir alguna respuesta ante la inseguridad en La Matanza.

Por su parte, un chofer de la línea 620 que se encontraba en el lugar también disparó contra el operativo de seguridad. “Nos siguen tomando el pelo, es todo una gran mentira, este operativo tiene que estar en los barrios”, señaló el hombre de forma contudente.En esa misma línea, otro vecino que se encontraba en lugar también apuntó contra el operativo llevado a cabo esta tarde al remarcar la falta de personal policial en otras zonas de La Matanza.

“Este operativo es una vergüenza no hay ni un policía en el resto del barrio. Yo entiendo que no dan a vasto acá, pero hace media hora, a dos cuadrás de acá estaban a los tiros y no había ningún policía”, denunció el hombre, en diálogo con TN.

Por otro lado, Cristian Ritondo, exministro de Seguridad de la gestión de María Eugenia Vidal, volvió a apuntar contra la gestión de Berni y el intendente Fernando Espinoza.

“Es parte del show, porque si hubiera empezado hace tres semanas quizá estaríamos discutiendo si está bien o mal, pero hoy es parte del show”, sentenció el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Para que no sea un show habría que hacerlo a la noche que es la boca del lobo, no hay luces. Lo primero que habría que hacer es poner luces y custodiar las paradas de colectivos”, señaló Ritondo, en diálogo con LN+.

En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof junto a otros funcionarios se reunirá el próximo lunes con las empresas de transporte urbano de pasajeros para avanzar con las medidas de seguridad para ese sector, mientras tanto comenzó a funcionar una mesa de trabajo entre los delegados de los colectiveros y la Policía bonaerense para “fijar puntos más peligrosos para circular y poner allí puestos fijos o móviles” en distintos puntos del conurbano, según señaló el ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio.

El Gobernador bonaerense anunció anoche que el próximo lunes las autoridades provinciales se reunirán con las empresas de colectivo con el objeto de agilizar la colocación de cámaras de seguridad en las unidades, entre otros puntos.

Los detenidos

Ayer a la tarde, el homicidio de Barrientos sumó un nuevo detenido. Se trata de un joven acusado de haber participado del robo utilizado por los supuestos asesinados para escapar de la escena del crimen, según informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales.

El nuevo sospechoso, identificado por las iniciales R. P. P. fue detenido anoche, cerca de las 23, en Virrey del Pino, en La Matanza, y será indagado en las próximas horas.

Se trata del cuarto sospechoso detenido en el marco de la causa por el asesinato del colectivero de 55 años, dos de ellos como coautores del crimen y los otros dos por el robo del Fiat Siena que -se cree- fue utilizado en el hecho y que fue encontrado quemado el mismo lunes en el partido de La Matanza