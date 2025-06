Tras el bombardeo a las instalaciones nucleares, Donald Trump no descartó un cambio de régimen en Irán

El presidente de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de impulsar un nuevo gobierno en ese país, luego del ataque del sábado; Teherán decide “el momento y la escala” de su respuesta.

En el día posterior al audaz ataque de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares iraníes ordenado por Donald Trump, que involucró al país en forma directa en la guerra en Medio Oriente y encendió las alarmas globales, la Casa Blanca afirmó este domingo que los bombardeos de la denominada operación “Martillo de Medianoche” devastaron el programa nuclear y los definió como un “éxito aplastante”, en tanto que el presidente dejó la puerta abierta a un cambio de régimen mientras Teherán decide “el momento y la escala” de su respuesta.

“No es políticamente correcto utilizar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡MIGA!“, señaló Trump en un posteo por la tarde en su red Truth Social, al hacer un juego de palabras con su mantra Make America Great Again (MAGA). Así, pareció contradecir a dos de sus principales funcionarios, que habían afirmado que ese no era el objetivo del operativo militar.

Más temprano, en una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, había señalado que los bombardeos no apuntaron a un “cambio de régimen” en Irán, que no atacaron “ni a tropas ni al pueblo iraní”, y que el objetivo no fue “buscar una guerra”, sino proteger a la población y a los aliados “cuando estos estén en peligro”, en referencia a Israel, con ataques “intencionadamente limitados”.

“Sólo diría, como el presidente ordenó y dejó claro, que esto no tiene ciertamente un final abierto”, dijo el secretario de Defensa, que añadió que no limitaba la capacidad de respuesta de Estados Unidos y que volverá a atacar si es necesario ante una posible represalia de Irán contra el país. “El Ejército más poderoso del mundo está preparado para defender a nuestro pueblo”, advirtió, ante las amenazas de Teherán con una represalia sobre objetivos norteamericanos en Medio Oriente.

Mientras la diplomacia global intentaba este domingo una desescalada de la dramática crisis en Medio Oriente, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, intervino en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad y afirmó que Estados Unidos “decidió destruir la diplomacia“. También advirtió que el Ejército iraní decidirá “el momento, la naturaleza y la escala” de su respuesta a los bombardeos del sábado.

“Estados Unidos ha optado una vez más imprudentemente por sacrificar su propia seguridad simplemente para salvaguardar a [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu”, dijo Iravani, que acusó al premier de lograr que Trump haga el “trabajo sucio” de Occidente y de “secuestrar” la política exterior norteamericana, “arrastrando a Estados Unidos a otra guerra costosa e infundada”.

También el canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió que Irán tenía un “legítimo derecho de autodefensa” y que “se reserva todas las opciones para defender sus intereses de seguridad y a su pueblo”. El funcionario, de visita en Estambul, evitó ser más específico, ni siquiera sobre si Irán tomaría represalias contra los activos militares estadounidenses en Medio Oriente, donde hay más de 40.000 militares en bases y buques de guerra.

El ataque también encendió las alertas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dirigido por el argentino Rafael Grossi, quien con un discurso por video ante el Consejo de Seguridad de la ONU advirtió que el régimen global de no proliferación nuclear está en riesgo. Llamó a retomar el diálogo y garantizar el acceso de sus inspectores para evitar una escalada irreversible.

“El régimen de no proliferación nuclear que ha sustentado la seguridad internacional durante más de medio siglo está en juego”, alertó Grossi. “Los dramáticos acontecimientos en Irán se han vuelto aún más graves con los bombardeos de anoche y la posible expansión del conflicto”, afirmó.

Según el OIEA, las instalaciones nucleares de Fordo, Isfahan y Natanz fueron alcanzadas por las bombas anti-búnker de Estados Unidos y misiles de crucero. En Fordo, el corazón del programa de enriquecimiento de uranio de Irán, se observaron cráteres, aunque aún no se pudo evaluar el daño subterráneo. En Isfahan, también resultaron afectados edificios vinculados al proceso de conversión de uranio y entradas a túneles de almacenamiento. Pese a esto, Irán informó que no se detectaron aumentos de radiación.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo a su vez al Consejo de Seguridad que el mundo debería agradecer a Estados Unidos sus ataques contra las instalaciones nucleares iraníes. “Gracias, presidente Trump, por actuar cuando tantos dudaban”, dijo.

“Se dice que los daños a las instalaciones nucleares en Irán son ‘monumentales’. Los impactos fueron duros y precisos. Nuestros militares demostraron una gran habilidad. ¡Muchas gracias!“, expresó Trump por la tarde en su red social.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, cuestionó este domingo la postura de las potencias occidentales frente a los ataques de Israel a Irán. El canciller advirtió que este tipo de acciones pueden resultar en “un completo caos” y alertó sobre la posibilidad de una escalada global: “Como dijo hoy el presidente [Vladimir Putin], la Tercera Guerra Mundial podría estar muy cerca”.