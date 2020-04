Tras el boom de los barbijos y el alcohol en gel, ahora la gente compra fármacos que podrían curar el COVID-19

Compartir

José Recalde, vicepresidente de la Federación de Farmacéuticos en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de una situación insólita que se viene dando y es la compra masiva de medicamentos ya existentes y que se usan para tratar otras enfermedades, que los médicos y expertos analizan sobre si podría utilizarse en la lucha contra el coronavirus. La gente ante esta situación, realiza compras que por el momento son innecesarias ya que su eficacia contra la enfermedad todavía se está analizando y tras esto surge otra situación y es que los pacientes que realmente dependen de ese medicamento no pueden conseguirlo debido a que otros se los llevan en grandes cantidades «por las dudas» sirva o se use como cura para el COVID-19.

«Creo que esto va a ser cíclico porque cada información que se está dando a nivel nacional va cambiando día a día, el barbijo tuvo su primera etapa donde fue lo más buscado junto al alcohol en gel, primero dijeron que no había que usar barbijo si no estaban enfermos y ahora aconsejan de nuevo su uso, todas estas cosas impactan, lo de las drogas experimentales también ha sucedido, han usado retrovirales, medicamentos para el paludismo, ahora usan un medicamento para parasitosis, todos estos remedios la gente al escucharlos que podrían servir ha salido a buscarlos, lo que estamos teniendo es que los pacientes que usaban algunas de las drogas que son para el paludismo que también son para lupus y para la artrosis reumatoidea, no la están consiguiendo justamente por este tema, por eso la población debe saber que cada uno de los medicamentos que están siendo probados no están saliendo al mercado, no pueden usarlos para esta nueva pandemia, no hay que acumularlos, si sirven se los va a utilizar en casos graves y lo va a hacer un médico que está especializado para eso, en algunos gobiernos como el de Paraguay han hablado con dos laboratorios que producen una de las drogas y ellos han dado sí o sí al gobierno la seguridad de que van a tener la cantidad necesaria para la utilización si es que existe en algún momento oficialmente el uso de esa medicación para esa patología».

Asimismo Recalde aseguró que la gente compra «por las dudas» siendo que no necesitan ese remedio, afectando a los pacientes que sí dependen de ellos. «Nos pasó en un primer momento, también hubo un paciente que me compró 400 barbijos al inicio de esto y lo tiene acumulado por las dudas, hoy los agentes de salud necesitamos esos barbijos para poder usarlos en este momento que es urgencia para nosotros y estas personas que sí están en el domicilio, que no deben salir, pueden usar otro tipo de barbijos pero no los medicinales».

De la misma forma se refirió a las consecuencias que puede traer consumir medicamentos que no están prescriptos ni aprobados para el uso ante esta pandemia. «Eso es para las personas que dan positivo como coronavirus y que tienen la patología avanzada, que tienen algún tipo de dificultad respiratoria en la cual el médico va a evaluar y se van a utilizar, tampoco hay algún tipo de protocolo para esto, no pueden comprarlos porque sí. Lo que nos preocupa es la acumulación y la pérdida de stock para los pacientes que en este momento necesitan realmente».

En otro tramo de la nota habló de las vacunas antigripales y aseguró que continúan llegando para ser aplicadas. «Yo tengo en mi farmacia familias que he vacunado todos los años, cuando llegó la primera partida de vacunas había avisado porque tenía sus números de teléfonos y ellos ya están vacunados, la primera partida de vacunas me duró un día y medio, ahora estamos esperando la segunda que es un poco mayor, que es la importada y estamos esperando que nos llegue esta semana. Los precios de estas vacunas dependen como vienen ya que hay dos tipos; la que es nacional sale mil pesos y la que viene está entre 1200 y 1300 pesos», finalizó.