Tras el crimen de Villa Gesell, Ofelia Fernández presentó un proyecto contra «todo tipo de violencia»

A raíz del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la legisladora porteña Ofelia Fernández prometió que trabajará en proyectos de ley contra la violencia. En un mensaje difundido esta semana por redes sociales, cuestionó el sistema en los boliches, en especial por los supuestos beneficios que tienen las mujeres, y expresó su «dolor» porque, según consideró, «las muertes y las violaciones que les pasan a las nuestras en las mismas playas, boliches, puertas y calles todos los benditos veranos».

«¿Y ahora qué?», cuestionó la joven legisladora porteña a «12 días desde la muerte de Fernando en manos de otra manada en Villa Gesell». Se trata del joven de 19 años que fue asesinado a la salida de un boliche en manos de diez jugadores de rugby de Zárate, quienes fueron trasladados a la prisión de Dolores a la espera de la prisión preventiva.

«No fue un caso aislado, es parte de una violencia permanente. En el momento en el que estos boliches nos prometen que nosotras pasemos gratis y tengamos alcohol gratis, no nos están dando ningún privilegio sino que nos están haciendo parte del producto. Así el chabón, que ya consumía la propia fiesta, también nos consume a nosotras y tenemos que fumarnos su acoso repulsivo», opinó.

Además, la legisladora por el Frente de Todos alertó que «cuando levantar es una consigna y nosotras somo un premio en un sistema conservador y perverso donde la masculinidad es fría y entrenada, lógicamente ellos se van a medir y competir cagándose a trompadas». Sin embargó, luego reconoció: «Me dolió un poco que no generen la misma conmoción las muertes y las violaciones que les pasan a las nuestras en las mismas playas, boliches, puertas y calles todos los benditos veranos».

«Vamos a trabajar en proyectos que impongan la capacitación para la prevención y actuación ante todo tipo de violencias. Vamos a imponer una dinámica en la que no se privilegie la ganancia de los dueños de estos circos antes que la libertad de los pibes y pibas que quieren y merecen divertirse. El tema es que esto ya no está siendo muy divertido», denunció Ofelia.

En ese sentido, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri: «Después de 4 años en donde estigmatizar a los pibes y pibas pobres fue política de Estado, estos chetos se ganaron la impunidad que necesitan. Se envalentonaron gracias a la superioridad que les inventaron. Ahora la política será otra. Lo prometo».