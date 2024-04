Tras el cruce con Tini Stoessel, la creadora de Patito Feo habló de Marcelo Tinelli y reavivó la polémica

A días de que Tini Stoessel publicara su nuevo álbum, Un mechón de pelo, el cual incluye una canción que relataría el conflicto legal que vivió su padre con Marcelo Tinelli en 2008, la polémica sigue viva luego de que la autora de Patito Feo, revelara una nueva interna del conflicto. La escritora, Marcela Citterio, utilizó sus redes sociales para detallar el momento que vivió, apuntar contra el conductor y explicar por qué decidió renunciar a la exitosa serie.

“El día que el señor Marcelo Tinelli levanta del aire escenas de mi hija, Chiara Francia, con seis añitos del programa Consentidos”, comienza diciendo la autora de la exitosa serie para contextualizar el problema. Luego, ésta continúa: “Sucedió en el año 2009, cuando Chiara tenía seis añitos, seis, y fue responsabilizada del bajo rating de Consentidos. Terrible”.

“Corría el año 2009. Yo había finalizado con un arreglo, un posible juicio que podía hacer con las autoridades de la productora y Chiara venía de trabajar con Darío Lopilato en Atracción por Cuatro haciendo de su hija y estuvo maravillosa. De hecho me pidieron agregar escenas. Ella iba con mi mamá y con Moni Bruni, que era la que coacheaba todos los chicos de Patito. Yo entendía que me había portado bien, que había sido honesta y por eso llegué a un arreglo. Pero a veces eso no alcanza, señores”, relató la guionista al presentar el panorama inicial del conflicto.

“Viene una persona vinculada a la producción y me dice: ‘Marcela, se van a levantar las escenas de Chiara’. ¿Por qué? Eran pocas, tenía seis años. ‘No las va a seguir viendo. Te lo aviso. Parece que Marcelo estuvo reunido con Adrián y decidieron que no les gusta y que es la responsable del bajo rating’. ¿Qué? Gente, si ustedes vieron el programa es imposible que una niña de seis años que no tenía un rol protagónico fuese la responsable del rating. Yo venía de finalizar un conflicto legal en el que llegué a un acuerdo solo por pedir lo mío, lo que me correspondía y lo que había arreglado de la manera más honesta del mundo”, dijo indignada.

Fue entonces cuando Marcela Citterio recordó el razonamiento que hizo en ese momento: “Entonces se la está agarrando con mi hija, dije. Si, la forma fue: ‘Hola, ¿qué tal? Tu hija, de repente, las escenas que no se van a ver más’. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué tiene que hacer uno? Yo fui más mamá que autora. Me fui del programa, señores, renuncié. Renuncié porque con una nena de seis años no te la podés agarrar. Agarrátela conmigo. Decime todo a mí, si me tenés algo que decir. Pero con mi hija no”.

Con la polémica encendida, la autora de Patito Feo retomó el conflicto de la cantante y el conductor y opinó sobre Tini Stoessel: “Por eso, cuando pasan estas cosas, cuando ayer me preguntaban por lo de Tini y Alejandro, por supuesto que me asombró que ella hiciera Violeta. Si por mucho menos sacaron a mi hija, imagínense. Claro que cuando en su momento fue ella la elegida, dije mira qué bien, qué bueno que zafó y que cada uno siga su camino”.

Por último, la escritora cerró su manifestación en las redes con un mensaje a la gente y refiriéndose a la carrera de su hija: “No hay quien apague tu brillo, no hay quien apague tu talento aunque te saquen, aunque quieran que no brilles. Tenés talento, Seguí, buscala. Estoy muy feliz y muy entusiasmada trabajando con mi hija, a la que defendí. Tengo pruebas, tengo cartas. Callarse hace daño”.