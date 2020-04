Tras el enojo de Maxi López, Mauro Icardi explicó por qué volvió a Italia con Wanda Nara y sus hijos

Compartir

Un nuevo frente se abrió nuevamente entre Wanda Nara y Maxi López luego de que ella decidiera retirarse de Francia y volver a Italia junto a su marido y sus cinco hijos, en medio de la cuarentena que tiene en vilo a toda Europa.

“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, escribió Maxi López en su cuenta de Instagram, y aunque no hizo referencia directa a su ex mujer, todo apuntó a que sus palabras eran una crítica directa hacia la madre de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Horas mas tarde, Wanda realizó un vivo en sus redes sociales, pero eligió no hablar del tema. Sin embargo, su marido, Mauro Icardi, eligió otro camino y contestó varias preguntas de sus seguidores, que le consultaron dónde estaban pasando la cuarentena y el motivo de su mudanza a Italia, uno de los países más complicados ante la pandemia del COVID-19. Justamente, el norte de Italia, donde viven ellos -en la orilla del Lago Di Como- es el lugar donde más creció el nivel de contagiados del país.

“¿Están pasando la cuarentena todos juntos en familia?”, le consultaron al jugador del PSCG en sus redes. “Sí, estamos todos juntos en casa, en Italia”, confirmó Icardi. Mientras que otro seguidor fue más allá con su consulta: “Por qué decidieron ir a Italia en cuarentena”. Y Mauro le respondió: “Porque está permitido volver al lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado, y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia”.