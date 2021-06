Tras el fin del aislamiento estricto, pasajeros solicitan más unidades del Transporte Público

Compartir

Usuarios del Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Formosa, piden que se sumen más unidades de colectivos, por las largas horas de espera y la cantidad de personas que tienen que viajar por la habilitación de las actividades, tras salir de la fase 1.

El Grupo de Medios TVO, recorrió ayer al mediodía las diferentes paradas de colectivos y pudo observar una gran cantidad de personas esperando en las mismas. Vale recordar que por la etapa de la ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio), solo funcionaban dos unidades por línea.

Al consultarle a una mujer que estaba en la parada dijo: “es la primera vez que salgo en la semana y estoy esperando hace aproximadamente una hora la línea 80 o 100, tengo las dos opciones, pero no pasa ninguna de las dos”, asimismo indicó que cuando se dirigió al centro “hubo gente que viajó parada por la demanda y las ventanas se mantuvieron abiertas”.

Otra usuaria indicó que a pesar de que se habilitaron nuevas actividades y horarios el servicio sigue siendo igual, “se sigue esperando muchos, me vine al centro porque tenía turno con el médico y ahora estoy esperando hace 2 horas las línea 70 que val al Circuito Cinco y desde que estoy en la parada solo pasaron dos unidades”.

“Cuando me fui para el centro estaba muy lleno el colectivo, necesitamos que se sume mas unidades”, aseguró.

