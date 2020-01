Tras el fin del IVA los productos se venden con aumentos mínimos, pero mermó la clientela

Compartir

Linkedin Print

Tras la finalización de la quita del IVA que se dio la semana pasada, los precios de los alimentos ya empezaron a registrar subas promedio del 7% en las góndolas de distintos supermercados, comercios minoristas y kioscos de barrios de la ciudad.

Cabe señalar que para que esta disposición no se traduzca en un salto en las góndolas, el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con los supermercados y las alimenticias para que absorban una porción del cambio impositivo. De esta forma, los aumentos en los precios por el fin del IVA cero son de entre 5 y 10,5 por ciento, y el único producto que no registrará variaciones es la leche. La parte del tributo que no será trasladada a los consumidores será absorbida por los supermercados y los productores.También desde la cámara de industriales panaderos informaron por ahora el pan no aumentará ya que los empresarios absorberán la suba por el IVA.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con trabajadores de comercio de la ciudad quienes explicaron sobre cómo aplican la suba y cómo se comporta la clientela ante los aumentos que son mínimos, pero afectan el bolsillo.

Es así que el encargado de un comercio del barrio Fontana explicó cómo trabajan tras el fin de la medida. «Por ahora nosotros tuvimos la orden de no modificar los precios, agregamos el IVA a los artículos pero todavía no remarcamos, seguimos vendiendo a los precios de antes, tenemos que esperar a recibir las nuevas facturas y ahí ver si hubo subas y aplicarlas», dijo.

«A medida que vamos haciendo las compras veremos las facturas y si tienen o no modificaciones, los fideos, el arroz todo está igual, la orden es mantener el precio hasta ahora, primero veremos qué nos dicen los jefes porque ellos son los que reciben facturas y van viendo los precios, en el sistema está cargado con IVA pero de todas formas sigue al mismo precio que antes, todavía no sabemos cómo se aplicarán si hay subas», acotó.

Respecto al movimiento de clientes, aseguró que «seguimos teniendo el mismo movimiento, la gente busca precios, lleva lo que le conviene y lo que necesita, compran con efectivo y con tarjeta de crédito, pero más efectivo, por ahí la tarjeta por el hecho de que a comprar en cuotas tiene interés, la gente elige el efectivo pero también porque son compras pequeñas las que hacen».

Sobre si esperaban modificaciones de precios tras el anuncio de vuelta de IVA, señaló que «de por sí van a aumentar las cosas, cuando lleguen las nuevas facturas vamos a ver el incremento en los precios, esperemos que no sea tanto porque o sino va a afectar para mal al bolsillo de la gente. La distribuidora es la que pone los precios, ellos son los grandes formadores, deciden qué precio está y qué no».

Además señaló que «yo calculo que para el mes que viene todo va a tener nuevos precios, tenemos que ir viendo como llegan las facturas y en qué precios quedan, si hubo un aumento superior al que esperábamos o si dentro de todo se mantienen».

También dijo que los yogures son los que más incrementos sufren de manera constante. «Nos habían avisado de que iba a aumentar, de por sí ya vienen aumentando, estando sin IVA anteriormente iban aumentando desde un peso o dos, por semana aumentan un peso y uno tiene que estar modificando, a veces entran con promo y hay que estar modificando otra vez para mejorar el precio para la gente pero ellos siempre vinieron aumentando uno o dos pesos estando sin IVA, no me quiero imaginar ahora con IVA cómo va a subir», reconoció.

Para finalizar se refirió a cuál es el producto más demandado por la gente. «La cerveza es el producto por el que más demanda tenemos. No tuvieron modificaciones en los precios, están con buenas promos y aunque no crean es la que más demanda tiene».

Seguidamente el encargado de otro local habló tras la quita del IVA y las subas en los precios. «Hay varios productos en nuestro local que traemos directamente de fábrica y desde ahí se volvió a implementar el IVA que rigió hasta finales de 2019, el incremento que nos pasaron las fábricas fue del 7 o del 8% dependiendo del producto, pero ya se cobra el IVA, nosotros a los precios de lista le incorporamos el 7% que es lo que trasladó la fabrica que nos abastece», expresó.

«Todo va a seguir aumentando producto de la devaluación, tienen aumentos como siempre, es algo de cada mes, la gente consume menos, cambió drásticamente el modelo de consumo de la gente que selecciona lo que lleva, las cantidades, los tipos de productos, hoy la gente busca segundas marcas, recorre y busca ofertas en distintos lugares, reduce su compra, no es como antes que quizás compraban sin pensar, hoy en día cuidan más su bolsillo porque también varía el monto, buscan su conveniencia, recorren, comparan, miran precios, marcas, calidad», explicó.

También dijo que la gente opta por no comprar carne por los altos costos, «van más al pollo que ala carne, se nota mucho eso, el asado del domingo pasó a ser pastas, se nota que cambió la modalidad de consumo de la gente».

«Nuestro fuerte es el panificado, es nuestro caballito de batalla, es el producto con el que tratamos de tener una buena calidad, un buen precio, tratamos de ser referentes en la zona y así atraer y mantener más clientes. Nosotros tenemos dos segmentos en la venta de pan, a partir de 5 kilos está 42 pesos, si llevan un kilo sale 48 pesos, es un descuento que hacemos para que la gente que tiene quiosco pueda llevar para vender y tener su ganancia», culminó.