Mediante un comunicado, la RFEF anunció la salida del director técnico y apostó el estratega de la Sub 21 para sucederlo

España llegó al Mundial de Qatar 2022 como una de las principales aspirantes al título y con su goleada por 7 a 0 ante Costa Rica en el debut generó aún más ilusión. Sin embargo, la la Roja recibió un duro e inesperado revés al ser eliminada en octavos de final a manos de Marruecos por penales.

Ante este escenario, la Real Federación Española de Fútbol decidió no renovar el contrato de Luis Enrique (finalizaba el 31 de diciembre de este año) y anunciar públicamente a su reemplazante: Luis de la Fuente.

Desde su debut oficial en 2018 en la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra por la fase de grupos de la UEFA Nations League, el ex Barcelona dirigió un total de 48 partidos, en los que ganó 27, empató 14 y sólo cayó en 7 oportunidades (marcaron 100 goles y recibieron 38).

Pese a hacer un culto de la tenencia de la pelota y pregonar el tiki taka, el técnico no pudo conquistar un título durante su gestión. Además de la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, fue semifinalista de la Eurocopa 2020 (por penales ante Italia) y subcampeón de la Nations League 2020/21 al caer en la definición contra Francia.

EL COMUNICADO

La dirección deportiva de la RFEF ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Futbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique y sus colaboradores. Tanto el presidente, Luis Rubiales, como el director deportivo, José Francisco Molina, han transmitido al técnico la decisión adoptada.

El entrenador asturiano consiguió dar un nuevo impulso al combinado nacional desde su llegada, en 2018, a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español.

Luis Enrique consiguió la clasificación para dos Final Four de la UEFA Nations League, de las tres que disputó como técnico; y alcanzó las semifinales de la Euro 2020 con un sello propio y a través de un estilo definido. Apostó por el talento joven y ha sembrado de esperanza el futuro de la selección española.

La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa.

El elegido para sucederlo fue una especie de “continuidad”, ya que se inclinaron por Luis de la Fuente, seleccionador de la Sub 21. Como entrenador conquistó la Eurocopa Sub 19 de 2015, la Eurocopa Sub 21 de 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La RFEF ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto. El director deportivo, José Francisco Molina, ha trasladado un informe al presidente, Luis Rubiales, en el que recomienda la elección del técnico riojano, hasta ahora seleccionador sub-21, para liderar la nueva etapa que comienza después del Mundial de Catar.

Molina elevará el informe para su nombramiento el próximo lunes 12 de diciembre a la junta directiva de la RFEF.

Luis de la Fuente (Haro, 1961) ha dirigido con éxito en las categorías inferiores de la Selección desde su llegada a la RFEF. En 2015, se proclamó campeón de Europa con la selección sub-19. En 2018, fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18. Posteriormente, en julio de 2018 fue nombrado seleccionador sub-21 y un año más tarde, en 2019, se proclamó campeón de Europa en Italia conquistando el quinto entorchado para España tras imponerse en la final a Alemania (2-1). El seleccionador también es plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A título anecdótico, De la Fuente cuenta en su haber con un partido dirigido a la Selección absoluta en junio de 2021 contra Lituania en Butarque en las puertas de la Euro 2020 al encontrarse la selección nacional confinada por protocolo Covid.

El nuevo seleccionador debutará en marzo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia.

Una vez ratificado su nombramiento por la junta directiva, Luis de la Fuente sería presentado el lunes 12 de diciembre a las 12:30 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fút.