Tras el incendio, comenzaron a funcionar los cajeros de la sucursal Formosa del Banco Francés

Compartir

Linkedin Print

Tras el incendio en las instalaciones de la sucursal en Formosa del Banco Francés, comenzó a operar nuevamente. Los clientes de la entidad consultados por el Grupo de Medios TVO aseguraron que en la zona de cajeros se puede operar de manera normal, no así en la atención al público. Además, resaltaron que el olor a humo que hay en el lugar es preocupante.

Uno de los clientes contó «que en los cajeros se puede operar con suma normalidad».

Asimismo, otro de los clientes que se acercó a la entidad a realizar un depósito bancario señaló «vine a realizar un depósito bancario, atención al público no hay aún».

«Los clientes al enterarnos de la situación nos hemos preocupado un poco, pero la verdad es que hemos podido realizar todos nuestros tramites con los cajeros sin ningún tipo de problemas», manifestó.

«Lo que si se puede percibir es un olor muy fuerte a humo que no deja que la gente este tranquila dentro de la entidad, eso es más preocupante», aseveró.

El hecho

Vale recordar que el pasado jueves alrededor de las 16:18 horas, se activó la alarma del Banco Francés sucursal Formosa, ubicado en la avenida 25 de Mayo al 300 de esta ciudad. Con la urgencia del caso acudió al lugar personal de la Comisaría Seccional Primera, quienes observaron que del local emanaba humo y solicitaron la concurrencia de una dotación del Cuerpo de Bomberos.

También se solicitó la presencia del personal de la empresa REFSA, quienes habían arribado al lugar y realizaron el corte del suministro eléctrico a la entidad bancaria, para que los Bomberos puedan iniciar las tareas de extinción con agua.

Momentos después arribaron tres autobombas más, entre ellos un camión cisterna con capacidad para 10.000 litros de agua para abastecer a la unidad de socorro que se encontraba trabajando con las líneas de ataque; integrándose rápidamente al trabajo de extinción unos 75 bomberos.

Producto del intenso humo al que se encontraban expuestos, un personal de Bombero tuvo que ser trasladado por personal del SIPEC hasta el Hospital Central, por intoxicación con monóxido de carbono. Se encuentra en observación para estudios complementarios.

En la escena del hecho, personal de la Comisaría Primera, en forma conjunta con el perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica, el Licenciado en Sistemas de Protección contra Siniestros de Bomberos y el responsable de la entidad bancaria, trabajan para determinar las causas del siniestro y evaluar los daños.

Compartir

Linkedin Print