Tras el nuevo aislamiento, cabañeros de Herradura reubican a clientes que ya tenían fechas reservadas

Darío Sanabria, administrador de las cabañas El Gran Capitán de la ciudad de Herradura e integrante de la Asociación de Cabañeros de Herradura, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que, ante el nuevo aislamiento decretado en la ciudad de Formosa ante el avance de los casos de coronavirus, se encuentra reubicando y corriendo las fechas de los clientes que ya tenían reservas, puesto la medida anunciada ayer rige hasta el 19 de enero y se podría extender si los casos siguen en aumento.

“Las expectativas y todo lo que preparamos durante el año para que la gente vaya a disfrutar de Herradura siguen firmes, hay que acatar las órdenes que nos van a servir a todos y esperemos que esto dure lo menos posible. Estamos tratando de reubicar a la gente que tenía fecha ahora y que justo le tocó esto, los estamos poniendo en otras fechas disponibles en nuestras cabañas y en caso contrario en el que la persona no se anime o no quiera arriesgarse, se le devuelve el dinero de la reserva”, explicó.

De la misma forma aseguró que “la mayoría de los días de enero ya estaban reservados, y gran parte de los días de febrero también, estábamos ilusionados de tener una temporada fuera de lo normal y que sea para todos conveniente, pero hay que hacer lo que la gente que sabe sobre el tema dispone, no queda otra”.

En relación a cómo van a seguir con esta situación, teniendo en cuenta que estos meses del verano son la temporada alta para trabajar, explicó que “estamos esperando la resolución de que esto dure lo menos posible por eso le pedimos a la gente que se trate de cuidar, que siga los consejos de la gente que atiende esto para que podamos disfrutar después, ojalá podamos disfrutar nuevamente de Herradura que estaba preparada para pasar una temporada hermosa, el clima encima estaba ayudando mucho, no nos queda otra que esperar a ver qué pasa, cómo vamos a seguir, seguimos con las expectativas pero hay que esperar”.

“Lo normal es que la temporada nuestra dure hasta mediados de marzo, eso es lo normal, esperemos que el clima ayude y que esto no siga para que podamos trabajar mucho tiempo más, pero la verdad es que estamos perdidos en cierta forma porque no podemos proyectar más allá de lo que nos dice la gente que maneja el tema y nosotros estamos dispuestos a hacerles caso en todo”, expresó Sanabria.

En cuanto a los precios de alquileres que manejan, señaló que “Herradura tiene una variedad importante de precios y servicios, mejoró muchísimo, estamos hace muchos años, empezamos con Quintel hace más o menos 10 años y Gran Capitán ya tiene 5 años, en ese tiempo vimos las mejoras de servicios, la gente tiene para elegir dónde ir, qué quiere y de acuerdo a eso en la Asociación de Cabañeros de Herradura tratamos de que los precios más o menos convengan a la gente y también a nosotros, creo que estamos dentro de un buen precio para lo que es a nivel nacional lo que se cobran las cabañas o los complejos”.

Respecto a dónde se puede contactar la gente que desee alquilar las cabañas para cuando esté permitido circular, informó que “tenemos una página de Facebook donde estamos como Cabañas el Gran Capitán, también tenemos todas las redes sociales, nos pueden buscar en cualquiera de ellas o comunicarse al 3704662882, ahí le brindaremos toda la información necesaria, todo lo que el complejo le pueda ofrecer y también información sobre Herradura sobre cómo están las cosas, la verdad que el pueblo se merece este año que esto pase rápido y que la gente pueda ir disfrutar porque tanto la gente de la Municipalidad como del gobierno hicieron un esfuerzo muy grande y los emprendedores también para que la gente disfrute de Herradura, sería una lástima que esto se extienda”.

Para finalizar aseguró que “no tenemos noticias sobre la fiesta de la Corvina, de todas maneras, Herradura tiene otras cosas, muchísimas cosas para que las familias vayan a disfrutar”

