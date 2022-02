Compartir

En el día de ayer, la estatal YPF aplicó un incremento del 9% en el precio de sus combustibles y el litro de la nafta super finalmente superó los $100. Las demás estaciones de servicio también aplicarían aumentos.

En las primeras horas del día de ayer la estatal YPF decidió aplicar un aumento en el precio de sus combustibles en todo el país, la medida tendrá su impacto en el resto de las compañías petroleras y se anticipa que no será el último del año. En esta oportunidad el incremento fue del 9% en general y un 2% diferenciado para los combustibles premium.

Con este porcentaje, el litro de la nafta súper común cuesta $103,40 en la ciudad de Formosa. El resto de los combustibles tienen los siguientes precios: Infinia Super $120,20; Diesel 500 $96,10 e Infinia Diesel $120,70. Si comparamos los precios actuales con los anteriores, los aumentos son de $8,50, $11,90, $7,90 y $13,90 respectivamente.

El incremento fue sorpresivo y no bien recibido por aquellos consumidores que se enteraron de los nuevos precios en las estaciones de servicio de esta bandera en la ciudad, “recién ahora me estoy enterando, el aumento del combustible siempre es inesperado”, manifestó un hombre al Grupo de Medios TVO.

Las opiniones al respecto no se hicieron esperar. “Todo el día sube, no soprende mas nada, es imposible mantener el vehículo, 430 éramos, ahora somos 70. Los precios de los repuestos a las nubes, es imposible laburar, por lo menos un subsidio nos hubiese dado el gobernador y un aumento de tarifa también”, expresó indignado un remisero que se encontraba cargando combustible.

Luego de casi 10 meses del último aumento, la noticia impactó de forma negativa. “Que plaga que son. Yo ocupo todos los días, imagínate, de mil por semana ¿cuanto voy a ocupar ahora? el doble casi, supongamos el doble porque después tenés parche, cubierta y se te va a la miércoles todo. Que gobierno eh, no van a cambiar más, todo lo que sube no baja, el dólar imaginate. No es como la gravedad que dice todo lo que sube tiene que bajar, acá todo lo que sube no baja más, así mismo es”, señaló otro consumidor.

