Tras el «sos cagón», Ferraresi acusó a La Cámpora de manejar las cajas

Faltan tres años para el cierre de listas de cara a las próximas elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires pero la interna entre un sector del peronismo y La Cámpora escala con fuertes críticas cruzadas. Después de que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza tratara de «cagón» al jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi redobló la apuesta y encabezó otro acto en territorio camporista, esta vez con graves acusaciones a la agrupación de Máximo Kirchner.

Temprano para los tiempos electorales, Ferraresi se puso al frente de los dirigentes bonaerenses que entronan a Axel Kicillof con vistas a construir una candidatura opositora a Javier Milei. Pero de fondo asoma la pelea por la sucesión a gobernador, aunque al escarbar un poco emerge otro conflicto: el límite a las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales y legisladores, a los que se les terminan los mandatos.

Ferraresi, que busca ponerle a Kicillof el traje de candidato para la Casa Rosada -y de paso quedarse él mismo con el de gobernador-, primero encabezó un plenario en Quilmes, que fastidió a la intendenta camporista Mayra Mendoza. El encuentro en la sede de la agrupación «Peronismo por la Soberanía», en el Barrio Iapi de Bernal Oeste, no tuvo invitación para la jefa comunal local, que lo consideró como una provocación.

En ese plenario, Ferraresi impulsó el lema «Todos con Axel» y desafió abiertamente a La Cámpora y a Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones del año que viene: «La lapicera no la van a tener los mismos de siempre». Mayra Mendoza se enfureció porque entiende que el gobernador no puede estar ajeno y, en un acto en La Plata, le hizo saber su enojo a Ferraresi con Kicillof delante: «Sos un cagón».

Ferraresi redobló la apuesta y este viernes encabezó un acto en Lanús, distrito conducido por otro camporista, Julián Álvarez, que el año pasado venció a Diego Kravetz después de ocho años de gestión de Juntos por el Cambio con Néstor Grindetti. En el club 6 de marzo de Villa Obrera, Ferraresi afirmó: «Estamos buscando que haya consecuencias. Desde el año 2009 al año 2023, de ocho elecciones perdimos seis. Si no somos capaces de analizar por qué perdemos elecciones es muy difícil construir un triunfo electoral».