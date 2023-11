Tras el temporal, continúa la asistencia del Gobierno provincial a las comunidades de El Potrillo

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, supervisó de manera personal este jueves 16 las tareas de asistencia y reconstrucción de las viviendas e infraestructura eléctrica que vienen concretando activamente tras el temporal de viento, granizo y lluvia que afectó al extremo oeste provincial.

Durante la mañana de este jueves, el primer mandatario provincial, acompañado por la mayoría de los ministros del gabinete, se reunió con los pobladores afectados, quienes les acercaron sus inquietudes.

Por su parte, el primer mandatario escuchó a cada uno y brindó respuestas inmediatas y otras a largo plazo, como la próxima urbanización de esa localidad. “Vengo a estar con ustedes, como siempre estuve, porque me debo al pueblo y siempre voy a estar, no como otros, que les prometieron muchas cosas, y no se los ve por acá”, señaló Insfrán.

Desde la comunidad de El Potrillo, el presidente de la Junta Vecinal Moisés Fernández relató que el fenómeno meteorológico de importancia tuvo lugar durante diez minutos, arrasando con árboles y techos de viviendas, como también derribó los postes de tendido eléctrico y de la empresa prestataria del servicio de telefonía en la zona.

“No esperábamos que pasara esto, de repente la naturaleza pasó. Hay casas totalmente destruidas, algunas perdieron las chapas. Al día siguiente, hubo movimiento de las autoridades locales y provinciales, se pusieron las pilas en el trabajo que están haciendo”, destacó el referente.

Consideró que el 70% de la población de El Potrillo se vio afectada y destacó que rápidamente “vino la gente de Refsa, para arreglar los postes y cables caídos, limpiaron las calles, porque cayeron árboles”.

Subrayó además el trabajo del personal y las maquinarias de la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia, como también de los agentes y cadetes de la Policía provincial.

Destacó en este punto la labor de los cadetes, quienes organizaron actividades recreativas y comunitarias, orientadas a los niños de la comunidad, para distraerlos y lograr una jornada distendida. “Es espectacular, un trabajo muy notorio, se ve la presencia del Estado”, enfatizó.

Señaló Fernández que ya se recuperó la energía eléctrica, como también la conectividad y el agua, mientras que continúa el trabajo de todos para la recuperación del pueblo, lo que incluye a los jóvenes también colaborando.

Por su parte, el vecino Evelio Ponciano reconoció que durante el temporal fue “una barbaridad el susto que nos llevamos”, pero coincidió en destacar la pronta asistencia del Gobierno provincial para acompañar a la comunidad y brindar atención nutricional en primer término, para luego comenzar a reconstruir las viviendas.

“Gracias por el gobernador Insfrán por su equipo de trabajo, los jóvenes, Defensa Civil y Policía, que desde el mismo día de la tormenta están trabajando a full para recuperar a nuestro pueblo”, subrayó, marcando que “vinieron máquinas para limpiar las calles, la juventud está colaborando, no sólo de El Potrillo, sino de otras comunidades como Zona 17, Las Cañitas, etcétera”.

Educación

Romina Faín, directora de la EPES N° 2 modalidad EIB de El Potrillo, confirmó a esta Agencia que el establecimiento fue “bastante afectado” en el techo de la galería, con rotura de vidrios de las ventanas, debiendo ser interrumpida la energía eléctrica.

“Está todo mejor ahora, porque trabajó mucha gente en la recuperación; está limpio y se sacó lo que estaba en riesgo, sobre todo en la caída del machimbre”, precisó.

Señaló por último la docente que las clases van retornando en forma gradual, brindándole el servicio educativo en un 70% en forma presencial, mientras que los demás continúan trabajando en forma semipresencial, es decir domiciliaria.