Tras el temporal de la madrugada, la Municipalidad trabaja sin descanso en liberar calles y avenidas

El ingeniero Fernando Acevedo, de Servicios Públicos de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre las tareas que realizan en la ciudad ante el temporal de esta madrugada que dejó gran cantidad de arboles caídos y daños de todo tipo en diferentes sectores.

“Desde las 2 de la mañana están trabajando la Dirección de Prevención y Emergencia, la Dirección de Infraestructura Pluvial a la cual se sumaron después muchas direcciones más como Gestión Ambiental, Espacios Verdes, Mantenimiento de la Vía Pública, muchas de todas las direcciones están abocadas a lo que son árboles caídos, postes caídos, cortes de cables, es mucha la cantidad de postes y árboles caídos en toda la ciudad, todavía no tenemos un detalle de cantidades, pero sí de calles, avenidas, casas, vehículos que han sido atrapados por árboles caídos, la tarea sigue siendo ardua, es más, se siguen pasando reclamos de nuevos puntos”, explicó.

“En el caso de esta tormenta están abocadas muchas direcciones, se manda el reclamo a la dirección que puede acudir porque no se está dando abasto en este momento, estamos sumando máquinas retro para liberar las calles y avenidas y después se hará el recorte, la recolección de los árboles”, detalló.

“En principio son muchos árboles añosos los caídos, también hay postes, jirafas de luz, cables caídos también, algunos portones, voladuras de chapas, la mayoría son postes y árboles”, explicó.

Acevedo aseguró que la tormenta “afectó a todas partes, desde Circuito Cinco, Villa del Carmen, en la zona céntrica, no tenemos detectada una zona donde haya sido más fuerte, todo es general”.

Dijo además que la tormenta “nos complicó por el horario en que ocurrió, en plena madrugada, mucha gente estuvo abocada desde esa hora y sigue, en horario de corrido estamos viendo cómo liberamos en principio las calles y avenidas”.