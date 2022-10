Tras el tenso cruce, Lizy Tagliani le dedicó un emotivo mensaje que hizo llorar a Wanda Nara

Compartir

Lizy Tagliani y Wanda Nara sin dudas conforman la dupla más divertida de ¿Quién es la Máscara?. Las investigadoras del ciclo de Telefe siempre se muestran muy compinches, aunque a veces sorprenden con las filosas chicanas que intercambian en el programa, aunque también lo hacen en las redes sociales.

Así sucedió en las últimas horas cuando la humorista compartió una particular foto suya, donde se la ve luciendo un particular look: un vestido floreado con un tapado marrón, zapatos combinados amarillo y verdes, con una cartera blanca como accesorio y el cabello suelto. “Este look es todo, ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto”, le comentó la empresaria haciendo referencia al famoso personaje que encarnó Antonio Gasalla en la película Esperando la carroza. Lejos de quedarse callada, Lizy contraatacó con otra humorada, en clara alusión al uso de filtros de Instagram que abunda en el mundo virtual. “Pero a mí me ven en persona y soy la misma de foto”. El ida y vuelta luego siguió en Twitter, donde la mediática anzó una ironía: “Qué amorosaaaaa mi amigaaaa”. Y su compañera le respondió: “En las buenas y en las malas jajaja, olvidado, te quiero”. Para dejar en claro que todo fue en tono de humor, Wanda cerró: “Yo más”.

Lo cierto es que este intercambio de mensajes llamó mucho la atención entre sus seguidores, y muchos de ellos especularon con que existiría una mala relación entre ellas. Sin embargo, para despejar las dudas, este martes la expeluquera decidió compartir un tierno posteo lleno de cálidas palabras para Wanda. “Para mi es como la virgencita del tiempo… en cada casa el color con que se la mira es distinto… pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda”, comenzó expresando. Y continuó: “Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía una complicidad con unas formas y un humor que me encanta: Pero no con todos se puede porque es picante, pero para mi de lo mejor jajajaja… no deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte”

Y la elogió como mamá: “Ni hablar su familia… esta pendiente de todo, es tan especial. Es una madraza, está atenta a cada necesidad de sus peques, obvio que como muchas madres dirán… pero siendo lo que es podría ser la mamá de Angélica de Rugrasts, y sin embargo es Marge de Los Simpson. No deja un instante a sus bebés”. Por último, cerró: “Si pudiera elegir ser una Nara, sería Zaira para ser la hermana de Wanda, sé que seríamos buenas hermanas”.

Completamente emocionada por esta publicación, la empresaria no dudó en comentar: “Me hiciste llorar mucho, te quiero con el alma. Sos mi hermana”. Y Zaira, en complicidad también sumó su mensaje en el posteo: “Ay, Lizy, la compartimos cuando quieras”.

Este no fue el único mensaje amoroso que Tagliani compartió este martes en sus redes. Es que, tal como lo anticipó en otra publicación, hoy amaneció “con ganas de contarles mi radiografía y lo que siento de mis compañeros”. Por este motivo, también le dedicó otros tiernos mensajes tanto a la conductora Natalia Oreiro, como a los otros dos investigadores, Karina La Princesita y Roberto Moldavsky.

