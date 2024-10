Tras el viaje a Disney, Jimena Barón llevó a su mamá a un resort de lujo en el Caribe

Luego de cumplir el sueño de su madre, Gabriela, de conocer los parques de Disney, en Estados Unidos, Jimena Barón volvió a subirse a otro avión. Lejos de regresar a Argentina, en esta ocasión, la cantante y actriz de 37 años volvió a poner a su mamá en primer lugar y decidió llevarla a pasar unos días de relax a Punta Cana, en República Dominicana. “Trajimos a mamá a conocer el Caribe”, comentó la compositora a través de sus redes sociales.

Una vez más, Jimena estuvo acompañada por su progenitora, su hijo Momo, fruto de su relación con el exfutbolista y músico Daniel Osvaldo, y su hermana Isabel. A poco tiempo de dejar Estados Unidos, la familia de la artista llegó a su próximo destino. En este no solo disfrutaron de las comodidades que tenía el hotel para ofrecerles, sino también de las desopilantes ocurrencias de su círculo íntimo. “Recién llegada y muy atraída por los locales”, aseguró la intérprete de “La cobra” al ver cómo se desenvolvía con el conductor del taxi. Mientras, a espaldas de su progenitora, ella escribió en su celular: “Ya activó la búsqueda del cuarto marido”.

Pero la diversión para ellos no se terminó ahí, sino que continuó al llegar al alojamiento. Entre sonrisas y carcajadas, Gabriela Barón quedó maravillada con el lugar. “Estoy chocha, chocha, chocha. ¡Wow, hay 13 piscinas ahí!”, señaló, con un tono que denotaba su emoción, mientras realizaban el ingreso al lugar. Por su parte, Momo quedó maravillado con la sección de juegos arcade que tenía el hotel para ofrecerles a los huéspedes. Ante la cámara, el nene expresó: “Es el mejor hotel del mundo”.

Después llegó el momento de conocer su habitación. Para ello, Jimena grabó todos los detalles de su ingreso a la misma. “Pulserita para todo. All inclusive, te amo”, escribió al pie de un breve clip donde mostró el amplio baño que iban a compartir, dos camas de enorme tamaño y sábanas blancas, y los ventanales que tenían para observar el paisaje que les ofrecía su alojamiento.

Tras su arribo, todo indicaba que iba a compartirlo con sus tres acompañantes, quienes se quedaron sin palabras al ver los lujos que tenían a su disposición. La primera en usarlos fue la intérprete de “La araña”, quien se bañó y se preparó para salir a disfrutar de una velada nocturna en familia.Acto seguido, la cantante y sus seres queridos cenaron adentro del resort. Mientras degustaban sus platos, ella no pudo evitar capturar el comportamiento de su hijo. “Momo no va a parar”, expresó junto a un video donde se pudo apreciar cómo el nene se servía múltiples pedazos de carne que cortaba un mozo. Maravillado, el pequeño agarraba con pinzas cada una de las porciones e iba apilándolas a sus platos.

También hubo tiempo para que Barón tomara el protagonismo de estas vacaciones. En su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos al borde de la piscina del hotel, luciendo un traje de baño enterizo en color negro. Con el cabello mojado después de un chapuzón y acompañada por su hijo, ella volvió a resaltar el motivo detrás de esa escapada. “La trajimos a mamá al Caribe para que siga siendo feliz y nosotros, de paso, también”, escribió en el posteo que acaparó la atención de sus más de seis millones de fanáticos. “Y sigo siendo feliz”, aseguró Gabriela junto a un emoji de una carita sonriente con corazones.