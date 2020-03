Tras estar más de dos meses detenida, ayer obtuvo la prisión domiciliaria Camila Brignole

Compartir

Luego de estar más de dos meses detenida, la modelo Camila Brignole obtuvo la prisión domiciliaria. La joven estaba detenida desde el 23 de diciembre del año pasado, bajo la calificación legal de «Tentativa de Homicidio Doblemente Agravado por el Vínculo y por la Promesa Remuneratoria».

La misma está imputada en la causa que investiga los disparos en la casa del intendente de Ibarreta, Adán Jarzinsky, donde también vive su hijo Ramiro, ex pareja de la muchacha y a quien habrían ido dirigidos esos disparos.

Según puso saber el Grupo de Medios TVO, la prisión domiciliaria fue solicitada en el mes de enero, la Justicia tuvo en cuenta que Brignole tiene a su cargo a un menor de edad.

Si bien la misma obtuvo este beneficio, aún está pendiente que se resuelva la apelación de su procesamiento que está en la Cámara de Apelaciones, por ende, sigue procesada y ligada a la causa.

Vale recordar que la semana pasada desde la cárcel, la modelo habló con este medio mostrándose confiada de que todo se encaminará y la verdad «saldrá a la luz». «Todo está dentro de un proceso legal y yo estoy con prisión preventiva mientras se sigue la investigación, va todo bien encaminado a favor mío, la verdad tarde o temprano va a salir a la luz y las cosas se van a hacer bien, confío que, aunque la justicia sea lenta y tenga sus tiempos se resolverá esto», indicó.

Además, cuando se le preguntó sobre por qué cree que sigue detenida, respondió que «me están queriendo culpar a mí de un hecho que ocurrió en la casa de mi ex novio, se prendieron de cosas como para intentar sostener o vincularme a mí a ese hecho, pero tarde o temprano tendrán que explicar lo que ocurrió ahí sin usarme a mí de chivo expiatorio porque básicamente eso están haciendo, hay que tener paciencia en el proceso».

«Tarde o temprano la verdad va a salir a la luz y si no sale en su momento por lo menos mi verdad saldrá a la luz», insistió la mujer.