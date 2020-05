Tras flexibilización de la cuarentena, hubo gran movimiento de personas en la zona norte ayer

Compartir

Teniendo en cuenta que la provincia continúa sin registrar casos positivos de coronavirus, en los últimos días el Gobierno resolvió flexibilizar el aislamiento social y el domingo autorizó los encuentros familiares de no más de 10 personas, los días domingos y feriados, entre las 9 y las 16; esto se puso a la práctica con el feriado de ayer ya que cientos de formoseños coparon las calles para ir a reunirse con familiares; también, ayer se autorizaron las actividades físicas, caminatas, paseos en bicicletas y salidas recreativas de niños.

Según pudo observar el Grupo de Medios TVO, el movimiento registrado en la zona norte durante la jornada de ayer fue el mayor a otros sectores de la ciudad ya que desde horas tempranas la presencia de personas en las calles -ya sea caminando o en vehículos- se triplicó; además a la tarde también hubo gran presencia de niños y adultos en plazas. Otra cuestión que quedó al descubierto fue que pocos respetaron el uso del barbijo -pese a que sigue siendo obligatorio-.

Un vecino que dialogó con este medio se mostró “indignado” porque “todos se desesperaban por salir y no respetaban por ejemplo el distanciamiento social y tampoco el uso del barbijo. Es como que aún no caen que esto del aislamiento no es un capricho, sino que lo debemos hacer por el bien de nuestra salud. Entiendo que muchos estaban cansados de estar encerrados o de vivir controlado, pero el hecho de que se habilite no quiere decir que debemos salir todos juntos y aglomerarnos; podemos salir, pero es importante que nos cuidemos y hagamos caso al protocolo”.

“Todo el Circuito Cinco salió a la calle, a caminar, a andar en bicicletas, etc. Es impresionante la cantidad de personas que se juntaron en las plazas, y lo peor de esto es que el 95% no tenía barbijo; la plaza del barrio Antenor Gauna por ejemplo colapsó. Fue una jornada normal, no se toma conciencia respecto a lo que está pasando”, acotó otro hombre.

Controles policiales

Por último, es importante decir que efectivos de la Policía que efectuaban recorridas realizaban actas y controles por el uso del barbijo; recién después de las 18 los controles fueron estrictos ya que a partir de ese horario dejaba de regir el “permiso libre”.