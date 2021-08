Tras intervención de la Defensoría del Pueblo le conectaron la energía eléctrica a vecino de Laishí

Compartir

Finalmente y tras varios meses de espera Walter Ramírez, el poblador de la localidad de Misión Laishí que reclamaba a REFSA la conexión de energía eléctrica, cuenta con este servicio básico tras la intervención de la Defensoría del Pueblo de Formosa, quien tomó conocimiento del caso para lograr que el hombre junto a sus hijos (3 y 7 años) cuenten con luz.

Vale recordar que el mismo, desde hace dos meses venía reclamando la conexión, y la semana pasada se acercó hasta el EROSP, REFSA y la Defensoría del Pueblo para que lo “ayuden” con la solicitud.

Asimismo, pese a que en la localidad de Misión Laishí existe una oficina de REFSA, allí no tuvo respuestas, lo cual según dijo, sucedió por una interna política local ya que para levantar su casa tuvo ayuda del intendente José Lezcano; y el titular del organismo de energía eléctrica de allí se estaría “preparando” para disputar la concejalía en los próximos comicios e ir contra los concejales del PJ del Jefe Comunal.

Fue a través de su cuenta de Facebook que Ramírez compartió la noticia y se mostró más que contento. “Quiero compartir con todos la alegría que tengo, costó un poco pero finalmente tenemos luz. Me gustaría agradecer a todas las personas que me apoyaron en el reclamo, no doy nombre porque son muchas, también agradecer a los muchachos de REFSA que estuvieron trabajando. No tengo palabras de agradecimiento gente, Dios los bendiga a todos, estamos muy contentos con los nenes”, sostiene en su posteo.

El caso

El hombre que con mucho esfuerzo levantó una pieza 3×3 en un terreno cedido por un vecino del barrio Industrial donde vive con sus hijos de 7 y 3 años, aguardaba a oscuras una respuesta por parte de REFSA.

“Yo vivo sobre una avenida principal, en una zona de ladrillería del barrio Industrial. Me acerqué a la oficina de Refsa con todas las documentaciones que me pidieron, me dieron el visto bueno y dijeron que sí me iban a poder bajar la luz, incluso mandaron al personal para que verifique. Yo armé para mi pilar e hice la instalación adentro de la casa”, había contado cuando decidió hacer público su caso

Recordó además que cuando los trabajadores de la empresa prestataria estaban bajando los cables para proceder a la conexión “el titular de Refsa Laishí, el señor Insfrán, se acercó y suspendió todo”.

“Creo que tiene un tinte político, porque a mí me ayudó el Intendente, otra explicación no encuentro, no sé por qué este ensañamiento, yo no estoy con nadie, solamente quiero que mis hijos estén mejor”, insistió.

