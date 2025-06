Tras junio récord, el campo amenaza con no liquidar

Antes que culmine la rebaja temporal a los derechos de exportaciones que volverán al 33% para la soja desde julio, la Sociedad Rural le hace un guiño a Milei, mientras que otras entidades son más críticas

A partir de la aceleración que generó el alza inminente de las retenciones, la proyección de venta de soja en junio, creció de los u$s 3800 millones -que ya era récord- hasta los u$s 5200 millones; sin embargo, las entidades del sector agropecuario se muestran firmes en solicitar la prórroga del decreto 38/2025 que, según señalan, dependen «exclusivamente» del ministro de Economía, Luis Caputo.

«Algún anuncio va a hacer», dijo Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), este jueves, al contar que espera la participación del presidente Javier Milei, en la apertura de la 137º Exposición Rural de Palermo, el próximo sábado 19 de julio.

Bajo la presión que ejercen el resto de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, que están advirtiendo que el ingreso de divisas se frenará a partir del 1 de julio si vuelven las alícuotas de enero de 2025, Pino puso el eje en el aporte del campo a la economía.

«Muchachos cada uno haga lo que tenga que hacer, generen las condiciones porque tenemos que producir más», mencionó Pino y dijo que todo ese efecto se mostrará en la feria que se llevará a cabo desde el 17 de julio.

Aunque evitó confrontar con el gabinete nacional que sostiene que en julio vuelven a subir las retenciones, el titular de SRA destacó que desde enero, la rebaja generó un aporte cercano a los u$s 500 millones que «quedaron en el sector».

Desde otras agrupaciones el mensaje es más efusivo: al Gobierno le piden que el enfoque no sea de «vuelo corto» y, en particular al titular del Palacio de Hacienda que «priorice la visión de la producción y no la financiera», señaló Matías De Velazco, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

«Es impensado que vuelvan al nivel de enero», agregó a tan sólo 2 días hábiles que espire la prórroga y aseguró que «los números no dan» en un cuadro que aplica no sólo a la soja sino al resto de los cultivos.

Bajo esta premisa, las entidades que no han mantenido diálogo con el titular de Economía en las última semanas, esperan que la prórroga del alivio sea el punto de partida de un calendario de reducciones progresivas hasta llegar al cero por ciento.

Además de las decisiones temporales que pueden tomar los miembros del gabinete nacional, desde CRA elevaron el pedido al Poder Ejecutivo para que realice «una revisión urgente» de la política de retenciones aplicadas a los granos, «con el objetivo de trazar un camino de desarrollo sostenible para el agro argentino».

Según la última disposición el tributo que recae sobre la soja bajó del 33 al 26%; el trigo, la cebada, el maíz y el sorgo del 12 al 9,5%, y girasol del 7 al 5,5%.

Posteriormente, Caputo anticipó que la rebaja se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2026 sólo para trigo y la cebada, aun así, en las últimas semanas creció la expectativa de que la prórroga se extienda al resto de los cultivos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este miércoles que «todavía no hay ninguna determinación», sobre la expectativa del sector agropecuario, para que no se regrese al esquema anterior de mayores derechos de exportación y reforzó la expectativa: «es impensado» que vuelvan a los niveles de enero, coinciden los productores.

Tiempo final

«Los productores del campo no queremos retenciones» tituló Coninagro un comunicado que circuló está mañana y propuso un cambio en el actual modelo impositivo.

«La finalización de la rebaja en los derechos de exportación genera suma preocupación y desigualdad en todo el campo, teniendo presente que la medida fue tomada en el medio de procesos productivos y que muchos de ellos se encuentran inconclusos al 30 de junio próximo», expresó la entidad que conduce Lucas Magnano.

Aunque reconoció «importantes avances en la macroeconomía y la baja de inflación», la agrupación rural apuntó a un «contexto complejo para el productor donde viene recalculando su negocio, su inversión y costos».

En línea, CRA expresó que «el agro responde con producción, pero necesita condiciones» y manifestó preocupación por el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos, «en un contexto productivo extremadamente adverso».

En sintonía, la Confederación destacó avances «en el ordenamiento de la economía». Sin embargo, alertó que «precios internacionales en baja, costos internos elevados y márgenes de rentabilidad mínimos o nulos- exige medidas urgentes y concretas».

El boom de liquidación en junio es un arma de doble filo para el Gobierno, ya que ante mayores retenciones la expectativa es de caída «fenomenal» del nivel de exportaciones.

Una vez canceladas los compromisos con lo que se vendió hasta junio, «el productor tiene espaldas para aguantar hasta diciembre, mientras que el Gobierno necesita brotes verdes».