Tras la acreditación de la Tarjeta Alimentar se registraron largas filas en supermercados

Ayer se acreditó el monto de la Alimentar para quienes tienen la tarjeta física; por otro lado, para quienes no recibieron el plástico, el cobro se hará por la cuenta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir del próximo 27 de mayo.

El Grupo de Medios TVO recorrió los diferentes supermercados de la ciudad donde pudo notar gran movimiento de personas, asimismo, las largas filas de espera para ingresar fue un panorama que se repitió en varios lugares

“Los precios siguen igual de siempre, altísimos. Lo que más consumimos en mi casa es azúcar, yerba y aceite, pero este último por ejemplo no compré porque está muy caro. Hay que recorrer varios supermercados para ahorrar unos pesos; es la única manera para rebuscarse”, contó una joven que fue consultada a la salida de Changomas de la avenida Gutnisky.

“Yo tengo la Tarjeta Alimentar, hoy tuve que hacer la fila para poder ingresar durante más de una hora y media; cada vez que se acredita la tarjeta ocurre lo mismo, yo vengo desde el barrio Lote 111”, asintió la misma.

Por su lado otra mujer confió que vio los precios en dicho supermercado bastantes “accesibles” y que “lo que me sorprendió hoy fue la cantidad de personas. Yo vengo todos los meses a realizar mis compras porque vivo cerca”.

“Cuando compramos en este super se nota la diferencia de hacerlo en otro lugar”, añadió.

Asimismo, en los comercios de la zona norte también hubo gran movimiento de personas, incluso se generaron interminables filas bajo el sol.

“Estoy esperando para entrar desde hace más de media hora, quiero hacer una compra grande y vengo a este supermercado porque tiene variedad de productos y precios”, aseveró una joven que esperaba su turno para ingresar al Changomas del Circuito Cinco.

“Debido a los controles policiales no podemos ir a comprar a otros lugares, aunque no creo que haga falta eso, porque en la zona norte tenemos todo lo que necesitamos. Yo me vine a comprar a esta cadena de supermercados porque me parece que tiene productos muy accesibles y además hay variedad de marcas”, confió otra señora.

Finalmente, vale recordar que la implementación del monto es automática por lo que no hace falta realizar ningún trámite, se puede comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas; y no se puede extraer dinero.

Tarjeta Alimentar

A diferencia de meses anteriores, a partir de éste se dio la ampliación de la Tarjeta Alimentar alcanzando ahora a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 14 años de edad. Hasta abril, la asistencia era otorgada a todos los beneficiarios de la (AUH) con niños menores de 6 años o niños discapacitados sin límite de edad, a las embarazadas titulares de la Asignación por Embarazo (AxE) a partir de los 3 meses y madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones no Contributivas

Montos finales de

la Tarjeta Alimentar

*Titulares de AUH con 1 hijo/a de hasta 14 años: $ 6.000 por mes

*Titulares de AUH con 2 hijos/as de hasta 14 años: $ 9.000 por mes

*Titulares de AUH con 3 hijos/as o más de hasta 14 años: $ 12.000 por mes

*Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones no Contributivas: $ 12.000 por mes.

