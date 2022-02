Compartir

Thelma Fardin anunció que se suspendió el juicio contra Juan Darthés por violación cuando estaba entrando en su etapa final. “Hoy un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, contó la actriz en sus redes sociales.

De esta manera, se lamentó por el enorme trabajo que realizaron para llegar a esta instancia: “Que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos… injustos que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo. Pero este tipo se fugó a Brasil”.

Tras conocerse la noticia, Actrices Argentinas convocó en las redes sociales una marcha para apoyar a Thelma hoy a las 12 en el Consulado de Brasil, ubicado en Carlos Pellegrini 1363. El colectivo tiene como objetivo expresarse “contra la impunidad de la Justicia en Brasil”.

Cabe recordar que el 11 de diciembre de 2018, Fardin hizo pública su denuncia penal contra Juan Darthés por la violación sufrida nueve años antes, siendo menor de edad, durante una gira de trabajo en Nicaragua. Desde ese momento, el colectivo de Actrices Argentinas acompañó a la artista en esta batalla judicial que ya lleva tres años en la Argentina, Nicaragua y Brasil.

Incluso las compañeras estuvieron presentes en la sede de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, en el comienzo del juicio contra Darthés el último 30 de noviembre. En esa oportunidad, además de la actriz, dieron su testimonio sus colegas Calu Rivero y Anita Co, entre otras testigos. Sin embargo, y cuando se esperaba que la próxima noticia referida al tema fuera el veredicto que declarara “culpable” o “inocente” al actor, los jueces declararon incompetente a su colega que llevaba la causa, Pablo Ali Mazloum.

La decisión surgió a raíz de un pedido de la defensa, a cargo de Luiz Antonio Nazareth en Brasil -Fernando Burlando representa al actor en la Argentina-, al sostener que “no era competente el fuero federal para juzgarlo”, y que ni él ni el fiscal que atiende en la causa tuvieron aún acceso a la resolución. Así lo explicó Martín Arias Duval, abogado de Fardin, en diálogo con Teleshow, quien advirtió que no se trató de una decisión unánime de los tres jueces sino que surgió de una votación por mayoría (2 a 1).

Ya que el Derecho no es una ciencia exacta, a partir de esta resolución se plantea más de un escenario posible. El menos alentador para Thelma sería que el fallo quede firme. “Si es así, el caso pasaría a la justicia ordinaria de San Pablo y habría que iniciar un nuevo juicio”, puntualizó Duval. Esto implicaría repetir todo el proceso judicial que se inició a fines del año pasado, incluyendo las declaraciones de las actrices, y la revisión nuevamente de las pruebas hasta ahora presentadas.

Otra alternativa podría ser que la fiscalía recurra a un tribunal superior (la Corte Suprema de Brasil, como dejó entrever Thelma en sus redes sociales). En ese caso, Arias Duval habló de la posibilidad de que “ese fallo sea revocado porque hay jurisprudencia sobre el tema en el sentido de que es competente la justicia federal”. Si eso ocurre, “seguiría el proceso como está, pero esto es una especulación, porque no sabemos exactamente qué se resolvió”.

«Rompamos todo»

Anita Co expresó su broca y angustia luego de que se confirmara la anulación del juicio a Juan Darthés, acusado por abuso sexual agravado, a días de que se retomaran las audiencias para que declararan diversos testigos.

Así lo expresó el martes por la noche, la actriz y denunciante, Thelma Fardín, mediante un video donde relató en primera persona la decisión del Tribunal Superior de Brasil de “volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final”.

Haciendo eco de las palabras de Thelma y una vez más acompañando su causa, Anita utilizó sus redes sociales para realizar un sentido descargo: “No se aguanta más. Rompamos todo! El sistema judicial es un chiste, una burla. Acá y en todas partes”.

“¿Cómo se puede pedir justicia así? ¿Cómo se puede esperar algo de la supuesta justicia? Debería llamarse de otro modo. Asco, por ejemplo”, manifestó.

Anita Co fue una de las personas que declaró en el juicio contra Darthés (que inició el 30 de noviembre de 2021), una vez retomadas las audiencias (el 27 y 28 de enero); luego de que también lo hiciera Calu Rivero.

La artista había denunciado al actor a través de sus redes sociales a mediados de 2018 por hechos de abuso sexual cuando ambos compartían elenco en la tira “Gasoleros” (1999). Tras ello, Darhés la denunció por “calumnias e injurias”. Sin embargo, en ninguna oportunidad se presentó a las instancias y la actriz fue sobreseyada.

Se había resuelto en una primera instancia, postergar el juicio para el 4 y el 18 de marzo próximo, cuando testificarán los testigos del acusado y el propio Darthés. Sin embargo, esta semana alegaron que “no hay jurisdicción” y que “no se puede juzgar ahí” cuando los tres ministerios públicos fiscales de los tres países, ya habían considerado previamente que había pruebas más que suficientes para acusar al actor penalmente.

“Pero este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, la Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo en que la Justicia escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, cerró Thelma en su video.

