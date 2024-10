Tras la aprobación de la Boleta Única, el Gobierno buscará la eliminación de las PASO

Luego de la aprobación de la Boleta Única de papel, el Gobierno sigue trabajando para hacer más cambios en el sistema electoral. El próximo objetivo será la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que considera un “gasto innecesario”.

Así lo afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien cargó contra el sistema. “Nosotros vamos a proponer la eliminación de la PASO. Estamos convencidos que las PASO no son un instrumento útil para la resolución de los problemas internos de los partidos. Lo tienen que resolver ellos, no el Estado”, sostuvo.

“La PASO no ha servido para nada, es un costo enorme para el Estado, es una molestia al ciudadano que decide sobre partidos que no le interesan. ¿Cuantas veces se ha utilizado para una interna? Solo dos, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y no recuerdo otra”, planteó el funcionario. “Para una elección PASO se prepara como una nacional”, protestó.

Francos remarcó que la aprobación de la Boleta Única ha sido un “avance significativo” de cara a las próximas elecciones legislativas. “Hará mas sencillo el tramite del voto, va a terminar con esta cantidad de partidos políticos, que muchos solo viven por la impresión de boletas. Hay muchos partidos que viven todo el período de elección y de lo que reciben para imprimir”, planteó.

El ministro adelantó que el Gobierno también tiene en la mira el “gasto” de mantener tantos partidos políticos. “Lo otro es la regulación de partidos políticos, no puede ser que tengamos tantos. El otro día lo conversaba con la jueza (Romilda) Servini, quien me comentaba el costo de tener en una oficina toda la información de los partidos”, se despachó.

Se trata de una iniciativa que el Ejecutivo nacional intentó incluir en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y en la primera versión de la Ley Bases, que fracaso en su primer intento de aprobación durante el pasado mes de enero en sesiones extraordinarias. Por ese motivo, La Libertad Avanza (LLA) comenzó a elaborar una iniciativa separada para tratar una reforma electoral.

A mediados de julio, delegados del Gobierno asistieron al Congreso para ratificarle a los jefes de bloque dialoguistas su intención de eliminar las PASO, pero la oposición sólo aceptaba modificarlas.

El encuentro, que se realizó el pasado 18 de julio en el Congreso, estuvo encabezado por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el secretario de Interior Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete José Rolandi; y la funcionaria María Ibarzábal Murphy.

El oficialismo prometió en campaña achicar los gastos de la política y la eliminación de las PASO la consideran en línea con ese objetivo. “Las PASO no han servido para nada desde que se implementaron, solamente un gasto más. En las últimas PASO se gastaron 52 millones de dólares. No sirvió para nadie, salvo para la elección de Juntos por el Cambio, que debatían dos propuestas diferentes”, declaró en aquella oportunidad Guillermo Francos.

En aquel momento, el bloque del PRO y la Coalición Cívica plantearon la posibilidad de ir hacia unas PAS. Es decir, Primarias Abiertas Simultaneas, pero que no sean obligatorias. En ese hipotético sistema, el oficialismo montaría la estructura y seguridad en escuelas, por ejemplo, pero no afrontaría los costos de la publicidad y las boletas. Irían a votar los que quieran.

Fue en la misma entrevista en la que Francos cargó contra Mauricio Macri por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. “Leí las declaraciones de Macri sobre este tema…es una declaración de él. No sé, tendrá algún nivel de molestia por algo en particular. Tiene que preguntarse cuánto se gasta y no si come milanesas o no”, apuntó.

La referencia está vinculada a un comentario que hizo Macri en la intimidad, donde contó que no está yendo a comer tantas milanesas a la Quinta de Olivos con el Presidente porque acuerda cosas con él “pero cuando da la orden hacía abajo se para todo”.

Para el funcionario nacional, la discusión no pasa por si el PRO defiende o no la educación pública. “Yo también la he defendido toda mi vida y los que integramos el gobierno del presidente Milei también, pero la defendemos con un sentido lógico y un sentido de eficiencia y no para pedir recursos que nadie sabe cómo se gastan”, disparó.

El cambio que trae la Boleta Única

El nuevo sistema electoral, que comenzará a aplicarse desde las elecciones legislativas del próximo año, fue aprobado el martes por Diputados, donde cosechó 143 votos afirmativos contra 87 negativos y 5 abstenciones. El rechazo estuvo encabezado por el kirchnerismo mientras que la izquierda volvió a abstenerse, como lo hizo cuando la iniciativa tuvo la media sanción.

El Congreso terminó optando por el modelo que se aplica en la provincia de Mendoza, donde la boleta se presenta dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política. También se ratificó la eliminación del casillero de la lista completa.

En la boleta se tendrá que identificar el nombre de la agrupación política; la sigla, símbolo distintivo y el número de identificación de la agrupación política; la categoría de cargos a elegir.

Para el caso de presidente y vice se deberá incluir el nombre y apellido como así también la fotografía color de ambos postulantes. Lo mismo se aplica para los cargos de senadores nacionales, mientras que en el caso de los diputados se incluye a los primeros 5 candidatos, y estarán a la vista la fotografía color de los primeros dos candidatos titulares.