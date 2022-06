Tras asunción de García, productores aguardan los fondos de la Emergencia

Compartir

El reemplazo de Raúl Quintana frente al Ministerio de la Producción y Ambiente, obliga al nuevo ministro, Alejandro García, a retomar las conversaciones con los sectores productivos que aguardan la distribución de los fondos de la Emergencia Agropecuaria declarada ya hace meses atrás. «Espero en los próximos días comunicarme con el ingeniero García a ver qué es lo que está pensando respecto a eso», manifestó Víctor Jure, Presidente de la Sociedad Rural de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

Las conversaciones con las diferentes entidades que nuclean a los productores de diferentes actividades, continúan en torno a la distribución de los fondos de la Emergencia Agropecuaria o la implementación de políticas que mitiguen los impactos de la sequía y los incendios del verano anterior. Puntualmente el sector ganadero se reunió por última vez hace 20 días para analizar diferentes propuestas.

Una de ellas era la posibilidad de otorgar créditos a los productores ganaderos y que sus intereses sean absorbidos por el gobierno provincial. «Algunos por vía bancaria otros por vía de FONFIPRO, donde el productor iba a pedir lo que necesita en cuanto al crédito y lo que iba a hacer el Ministerio (de la Producción) es hacerse cargo de los intereses de esos créditos», señalaron desde la Sociedad Rural.

Siendo más específico, Jure lo ejemplificó de la siguiente manera, «supongamos que necesito, para hacer un alambrado, cierta cantidad de plata y me la dan a pagar en 2 o 3 años; depende del tipo de crédito, el Ministerio se iba a hacer cargo de los intereses».

«Eso es lo que se había hablado, eso no se concretó todavía y estamos a la espera de que es lo que va a pasar. Espero en los próximos días comunicarme con el ingeniero García a ver qué es lo que está pensando respecto a eso pero eso es lo último que estamos sabiendo», sostuvo Jure.

Desde la principal entidad que nuclea la actividad ganadera en la provincia, indicaron que los 150 millones de pesos, el monto girado para la Emergencia, son insuficientes para el sector, «entonces hay que buscarle la manera para que esa plata pueda ser útil lo mejor posible y de que pueda llegar a los diferentes sectores que han sufrido la emergencia agropecuaria y que todavía siguen sufriendo».

En efecto, los productores aún esperan la ayuda económica para mitigar y limitar el impacto que tuvo la emergencia los últimos meses del año pasado e incluso, la sequía de este invierno en la zona centro-norte de la provincia.

«En alguno lugares ha llovido, esta lindo, esta verde, pero en la zona del norte y centro-norte de la provincia no ha llovido nada y la gente sigue con muchísimos problemas de sequía y de pasto», expresó Jure.

Ante ello consideró además que en el cambio en el Ministerio de la Producción, «siempre hay una actitud positiva y una nueva oportunidad de comenzar a trabajar». «Esperemos que tenga la fuerza política como para llevar adelante las ideas que él pueda llegar a tener», finalizó.

