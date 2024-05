Tras la baja de aranceles al sector, Volkswagen anunció una nueva inversión para producir camiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en el Palacio de Hacienda a representantes de Volkswagen Group Argentina, quienes anunciaron el inicio de la producción nacional en serie de Volkswagen Camiones y Buses en la provincia de Córdoba. El jefe del Palacio de Hacienda había anunciado a fines de abril una baja de aranceles e impuestos para el sector.

Durante el encuentro, del que participaron el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo; y su par de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, se presentó el plan de para producir cinco versiones de los modelos Delivery, Constellation y Volksbus como parte de una inversión que VW Group Argentina tiene en marcha para el país.

Además, los representantes de Volkswagen Argentina le anticiparon al ministro que proyectan para este año que la compañía alcance un volumen de 800 unidades y que las inversiones permitirán incrementar la producción a 1.300 unidades anuales en 2025 y 2.700 unidades anuales a partir de 2026.

“Volkswagen Group Argentina tiene más de USD 1.200 millones invertidos desde 2016, más de 1,7 millones de unidades producidas en Pacheco y 15 millones de transmisiones en Córdoba, y con presencia en cada provincia del país mediante una amplia red de concesionarios oficiales”, indicaron fuentes oficiales.

También asistieron al encuentro Marcellus Puig, CEO Volkswagen Argentina; Marco Saltini, Director Asuntos Gubernamentales de Volkswagen Truck y Buses; Roberto Cortés, CEO de Volkswagen Truck y Buses; y María Ángela Stelzer, Directora de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos, Volkswagen Argentina.

Hace algunas semanas Caputo anunció una serie de rebajas de aranceles e impuestos orientados a aumentar la mejorar las condiciones de producción del sector automotor argentino. Las medidas, en general, no impactarán en una baja en los precios de los autos que se venden en Argentina, ya que están dirigidas principalmente a fortalecer las exportaciones.

“Con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento del sector automotriz, lanzaremos una rebaja de aranceles e impuestos que beneficiará a este sector que actualmente tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75.000 empleos”, anunció el funcionario a través de su cuenta de la red social X (la ex Twitter).

“Se mantendrá además la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que estaba vigente desde 2021 y se sistematizará y digitalizará el régimen de Reposición de Existencias (Repostock)”, detalló Caputo.

En cuanto a las exportaciones incrementales, se recupera un beneficio para quienes superan sus volúmenes de ventas al exterior año tras año, y que estaba vigente desde 2021 pero había caducado en diciembre pasado. Se trata un incentivo por el cual, el porcentaje de exportaciones que se hacen como incremento respecto al año 2020, no pagan el 4,5% de aranceles de importación habitual.

El ministro de economía destacó que “estas medidas permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación. En este sentido, los aranceles de moldes de metal usados por la industria automotriz pasarán del 35% al 12,6%, mientras que los moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%”, añadió.