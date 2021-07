Tras la baja de Roger Federer, Francisco Cerúndolo será el séptimo argentino en Tokio

Compartir

Linkedin Print

En el cuadro de singles masculino de los Juegos Olímpicos también estarán Diego Schwartzman, Federico Coria, y Facundo Bagnis, en el femenino Nadia Podoroska y el punto fuerte será el dobles con la dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Francisco Cerúndolo se convirtió en el séptimo tenista argentino que participará de los Juegos Olímpicos a celebrarse en Tokio desde el 23 de julio, luego de haber sido confirmado hoy por el Comité Olímpico Internacional, tras la baja del suizo Roger Federer.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, de 22 años y finalista en la última edición del Argentina Open, se suma a los que estaban clasificados: Diego Schwartzman, Federico Coria, Facundo Bagnis, Nadia Podoroska y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

“Estoy muy feliz de haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para mí es un sueño cumplido poder representar a mi país, Argentina, en un Juego, creo que es la distinción máxima para cualquiera atleta”, expresó “Fran” Cerúndolo en un video difundido por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Cerúndolo ocupa actualmente el puesto 116 del ranking mundial de la ATP y estaba 117 el 14 de junio pasado cuando cerró el corte clasificatorio, pero su ingreso recién se definió con la baja del suizo Federer, quien se sumó a otras figuras que no irán a Tokio como el español Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem y la estadounidense Serena Williams, mientras que el serbio Novak Djokovic no confirmó aún su asistirá.

“Tengo muchas ganas de participar junto al equipo de tenis y a toda la delegación argentina que irá a Tokio, quiero representar a mi país lo mejor posible. Espero disfrutarlo y darle alegrías”, añadió el tenista nacido en Capital Federal, hermano mayor de Juan Manuel, de 19 años.

Los Juegos de Tokio comenzarán el 23 de julio y el tenis lo hará un día después, con un cuadro de 64 jugadores, partidos a tres sets y sobre canchas rápidas, y la delegación argentina estará encabezada por la tucumana Mercedes Paz (jefa de equipo y entrenadora), Gustavo Marcaccio (entrenador) y Mariano Seara (kinesiólogo).

En el cuadro de singles masculino estarán Schwartzman, Coria, Bagnis y Cerúndolo, en el femenino la rosarina Podoroska y el punto fuerte será el dobles que conformarán el marplatense Zeballos y Molteni,

Zeballos también jugará dobles mixto con Podoroska, mientras que el “Peque” Schwartzman y Bagnis lo harán en dupla en el masculino.

El tenis argentino irá a Tokio con la premisa de mantener la vara alta que les dejó el tandilense Juan Martín Del Potro, doble medallista olímpico tras haber conquistado la de bronce en Londres 2012 y la de plata en Río 2016.

El tandilense, de 32 años, no estará en Tokio por no haberse recuperado a tiempo de la lesión en la rodilla que le impide competir desde hace dos años.

Compartir

Linkedin Print