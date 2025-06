Tras la condena de Cristina Kirchner, el PJ apura el armado del nuevo frente electoral bonaerense

Fuentes del espacio indicaron que el PJ convocará esta semana a fuerzas aliadas para cerrar el nombre del frente y definir las candidaturas.

«La idea es definir una sola Junta Electoral de validación de candidaturas para las dos elecciones así como el sistema de alianzas», precisaron.

Desde Movimiento Derecho al Futuro (MDF), comandado por Axel Kicillof, dicen no haber recibido «ninguna comunicación», pero se reconocen como «un espacio distinto».

Con Cristina Kirchner fuera de juego y a poco más de dos semanas para el cierre de alianzas, estipulado para el próximo 9 de julio, el kirchnerismo y el Frente Renovador apuran el armado del nuevo frente electoral bonaerense que podría llevar el nombre de «Peronismo».

Fuentes del espacio indicaron que el Partido Justicialista convocará esta semana a fuerzas aliadas a la sede de Matheu 130 para cerrar el nombre del frente y definir las candidaturas luego de que el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, acordaron acelerar el armado electoral.

«Se prevé que desde el día martes empiece la convocatoria a las otras fuerzas del acuerdo como Nuevo Encuentro (de Martín Sabbatella), el Partido Solidario (de Carlos Heller), Patria Grande (de Juan Grabois) y varias de las uniones vecinales», revelaron.

Si bien el encuentro todavía no tiene horario definido, los organizadores indicaron que se tratará de «una reunión de carácter jurídico/político» con el propósito de «empezar a delinear el nombre de la estructura partidaria, que seguramente se va a llamar ‘Peronismo’, y a partir de ahí un sistema de selección de candidatos».

En tanto, desde Movimiento Derecho al Futuro (MDF), comandado por Axel Kicillof, dijeron no haber sido comunicados sobre el encuentro, pero lo consideraron «lógico» porque son «espacios distintos». Al respecto, fuentes de la administración platense graficaron: «Ahora el Frente Renovador y La Cámpora son el mismo espacio. Establecen una línea para sentarse a la mesa con otro espacio, que en este caso, es el MDF».

«Se tienen que poner de acuerdo para ir a una negociación con nosotros que somos otro espacio. En 2019 nosotros estábamos todos juntos y teníamos una estrategia y después se negoció con el Frente Renovador para establecer un acuerdo electoral», ejemplificaron.

Desde la mesa chica de uno de los principales accionistas del viejo frente Unión por la Patria detallaron que el propósito es «constituir el sistema de selección de candidatos, acuerdos y la incorporación de uniones vecinales a los efectos de dejar garantizada la estructura jurídica para las elecciones de septiembre y octubre».

«La idea es definir una sola Junta Electoral de validación de candidaturas para las dos elecciones así como el sistema de alianzas», subrayaron fuentes del espacio liderado por el tigrense.

Luego que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión que recibió Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para cargos públicos, en el peronismo consideran que el fallo judicial «despertó al peronismo», que ahora centra su energía en 3 ejes: «Unidad, movilización y conducción».

«Los apoderados del Partido Justicialista y el Frente Renovador empezaron a trabajar en el diseño del frente para la provincia de Buenos Aires», señalaron fuentes partidarias, quienes precisaron que estará «bajo la supervisión» del presidente del massismo bonaerense Rubén Eslaiman y el diputado provincial camporista Facundo Tignanelli.Tras la directiva de Máximo Kirchner y Sergio Massa de comenzar a delinear la estrategia electoral, pusieron manos en el asunto los apoderados del PJ bonaerense Gerónimo Ustarroz y Patricia García Blanco, sumado a los del Frente Renovador Eduardo Cergnul y Sofia Vannelli.

En cuanto a las candidaturas, desde el PJ aclararon que «todavía debe pasar mucha agua bajo el puente» y «seguramente se van a cerrar a último momento», siendo la fecha límite el próximo 19 de julio, pero dejaron una pista sobre el perfil de candidatos: «Se van a buscar figuras jóvenes».

«La condena a Cristina Fernández de Kirchner funcionó como catalizador. Se interpretó no sólo como un ataque a su figura, sino como un intento de proscribir al peronismo. Ese hecho aceleró los tiempos», analizaron desde la mesa chica del Frente Renovador, donde consideraron que «lo importante es construir una alternativa política clara frente al gobierno de Javier Milei».

En ese contexto y ante la imposibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser candidata bonaerense, un hecho que no conformaba a toda la tropa peronista, la cúpula partidaria dice tener en claro cuál debe ser el camino a seguir. «Hay que pensar en ganar y gobernar, no solo en resistir», subrayaron.

«Sergio Massa asume su rol, le pone el cuerpo y protagoniza la calle para crear una alternativa al gobierno ajustador y destructivo de Milei. Él mantiene un perfil de defender a Cristina, junto a dirigentes y militantes», resumieron desde el entorno del tigrense.

En un escenario marcado por la intención de reagrupar a la tropa peronista, entre la militancia y la dirigencia hay un mantra que se repite: «Se necesita de todos, nadie sobra».

«El liderazgo, la organización y la continuidad en la construcción de una propuesta unificada es el camino. La idea es clara: cada dirigente debe aportar desde su lugar a la construcción de una alternativa real al modelo de Milei», resumieron.

En concreto, la construcción de la unidad del peronismo dependerá de la predisposición de cada uno de los dirigentes de los distintos campamentos que integran el espacio frente a la intención de «frenar a Milei y no allanarle el camino en la Provincia».