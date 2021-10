Tras la derrota de Talleres, Aldosivi venció desde el vestuario a Independiente por la Liga Profesional

Compartir

Colón de Santa Fe venció 1-0 a Talleres de Córdoba, que no pudo aprovechar la chance de recuperar la punta del torneo, en lo que marcó la continuidad de la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se disputó en el estadio Cementerio de los Elefantes, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Néstor Pitana.

El partido comenzó con intenciones de ambos para poder acercarse al área contraria, pero luego llegaron las fricciones que llevó a que el juego se corte. No obstante, los cordobeses comenzaron a recuperar la pelota y el abanderado de su juego fue Diego Valoyes y antes de los primeros 20 minutos ya tuvieron tres chances para romper el cero.

Otras cartas del conjunto cordobés fueron Héctor Fértoli y Carlos Auzqui, quienes encontraron espacios por el lado derecho de su ataque y también abrieron las posibilidades para los dirigidos por Diego “Cacique” Medina.

Pero fue el elenco santafesino el que rompió el cero cuando a los 40 minutos Alexis Castro metió un fuerte y preciso zurdazo desde un tiro libre en el sector derecho. Fue un gol de otro partido, pero suficiente para que los conducidos por Eduardo Domínguez se pusiera en ventaja.

En el complemento Talleres fue a buscar el empate, pero se encontró con una férrea defensa del último campeón del fútbol argentino, que también dispuso de alguna chance para poder marcar el segundo.

Otro motivo para que la T no logró encontrar la igualdad fue una gran actuación del guardameta del Sabalero, Leonardo Burián, que tuvo una gran labor y uno de los ejemplos fue la pelota que en el tiempo adicional le quitó a Valoyes. Con esta derrota Talleres no pudo recuperar la punta de la Liga Profesional al menos de forma provisoria. Quedó con 32 unidades, a una de River Plate, rival con el que se medirá el próximo jueves en Córdoba (21.15), en la continuidad del campeonato.

Mientras que esa misma jornada (14.30), Colón se enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal. El Sabalero se prendió entre los punteros ya que con su victoria es sexto en el certamen con 26 unidades, a 7 de River.

Atlético Tucumán

superó 4-3 a Argentinos

El Decano tuvo a su nuevo entrenador Pablo Guiñazú en la platea, el encuentro se disputó en el estadio José Fierro, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Germán Delfino.

Desde el vestuario el conjunto local empezó ganando luego de una mano que cobró el árbitro. Llegó el tiro libre que se ejecutó rápido y Ramiro Ruiz Rodríguez recibió en el área para abrir el marcador a los 4 minutos.

Pero a los 15 minutos Argentinos Juniors tuvo un penal a favor luego de una falta de Ramiro Carrera a Lucas Villalba. Aunque el delantero Gabriel Ávalos remató de forma muy anunciada, abajo, tiro que fue desviado por Cristian Lucchetti.

El Bicho no ganó para disgustos y a los 30 minutos amplió su diferencia luego de un desborde por la izquierda de Augusto Lotti que mandó un centro y Ramiro Carrara la mandó a la red.

En la segunda mitad los tucumanos siguieron siendo más prácticos que los de La Paternal y en la primera que tuvieron ampliaron las diferencias. A los 54 minutos, Lotti puso el 3-0 a a favor del equipo del Cholo Guiñazú.

Pero luego de buscar muchas veces sin precisión, Argentinos Juniors encontró el descuento con dos goles seguidos en dos minutos: a los 76 con Nicolás Reniero y a los 77 con Mateo Coronel. Pero el trámite fue vertiginoso y a los 79 minutos el Decano marcó el cuarto por medio de Marcelo Ortiz.

La lluvia de goles no se terminó y a los 94 minutos Kevin MacAllister marcó el tercero para el Bicho en lo que cerró un partido que será muy difícil de superar en esta fecha 16 de la Liga Profesional. En la próxima jornada Atlético Tucumán visitará a Estudiantes de La Plata el miércoles (19.00) y Argentino Juniors recibirá a Colón de Santa Fe el jueves (14.30).

