Tras la llegada de Mascherano, Estudiantes sumará a otro refuerzo de experiencia

La revolución que generó la llegada de Javier Mascherano a Estudiantes representó un fenómeno social que paralizó a La Plata. El ex volante de la Selección que jugará sus últimos partidos en el Pincha se convirtió en un ejemplo para otros jugadores de experiencia que también quieren sumarse al proyecto que lidera Juan Sebastián Verón.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Andrés Iniesta, quien fue tentado por el presidente de la entidad platense para que acompañe a su ex compañero del Barcelona en la mitad de la cancha, pero finalmente la propuesta no logró concretarse.

Sin embargo, en el León siguen sumando incorporaciones, ya que al arribo de Mascherano y el regreso de Lucas Rodríguez de Estados Unidos, en las próximas horas llegará Martín Cauteruccio, el ex delantero de San Lorenzo que ganó la Copa Libertadores del 2014 con el Ciclón.

El uruguayo viajará en los primeros días del 2020 para cerrar su contrato y hacerse la revisión médica, dado que en la actualidad se encuentra en el país vecino disfrutando de sus vacaciones y compartiendo las fiestas junto a su círculo más cercano.

Si bien el 2019 no fue un gran año para el goleador (sólo jugó 3 partidos en el Cruz Azul), su pasado en el Cuervo y Quilmes entusiasma a Gabriel Milito para reforzar el sector ofensivo y encaminar el rumbo de Estudiantes en busca de una clasificación a un campeonato internacional.