Tras la muerte de Quincy Jones, la cuenta de Michael Jackson compartió un emotivo mensaje

Quincy Jones, legendario productor musical y compositor, falleció el domingo por la noche en su hogar en Bel Air, Los Ángeles, rodeado de su familia, a la edad de 91 años. Su carrera de más de seis décadas dejó una huella profunda en la música popular, convirtiéndose en un referente de la industria. De tal manera, la cuenta oficial de Instagram de Michael Jackson emitió un mensaje.

Jones fue responsable de producir algunos de los álbumes más vendidos de Jackson, incluidos Off the Wall, Thriller y Bad, además de dirigir la histórica grabación de la canción benéfica “We Are the World”, en 1985, destinada a ayudar en la crisis de hambruna en Etiopía.

La cuenta del ‘Rey del Pop’ emitió una declaración en la que expresó su “profundo pesar” por la pérdida de Jones, al tiempo que celebraba “su vida y talento”. El post destacó la importante y larga colaboración de Jackson y Jones, quienes lograron álbumes que hasta el día de hoy son considerados como icónicos en la historia mundial de la música.

El mensaje completo dice: “El mundo llora la pérdida y celebra la vida de Quincy Jones. Quincy fue un talento legendario cuyas contribuciones a la música abarcaron generaciones y géneros. Lo que Michael y él consiguieron durante una década de colaboración no tiene comparación, produciendo ‘Off the Wall’, ‘Bad’ y, por supuesto, ‘Thriller’, que sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos”.

“Además, Michael, Lionel Richie y Quincy colaboraron con múltiples superestrellas para producir el sencillo benéfico ‘We Are The World’, que recaudó más de 60 millones de dólares para luchar contra la hambruna en África. Pero fue el papel de Quincy como padre lo más importante para él. Nuestro más sentido pésame a todos sus hijos. Descansa en paz, Q. Te echaremos de menos”, finaliza el extenso mensaje.

La historia de

Michael Jackson

y Quincy Jones

Quincy Jones y Michael Jackson formaron una de las alianzas más importantes en la historia de la música pop, transformando el género y rompiendo barreras raciales y culturales. Su colaboración comenzó en 1978 en el set de la película The Wiz, donde Jones, ya un productor y arreglista reconocido, notó el talento único de Jackson. Ese encuentro marcó el inicio de una relación creativa que llevaría al joven artista a un estrellato sin precedentes.

En 1979, tras insistir ante su discográfica, Jackson logró que Jones produjera su álbum Off the Wall, el cual fue un éxito rotundo y sentó las bases para una nueva era en la música pop. Sin embargo, su siguiente proyecto juntos, el histórico Thriller de 1982, alcanzaría una dimensión sin precedentes. Bajo la dirección minuciosa de Jones, escucharon más de 800 canciones para seleccionar las nueve que finalmente conformaron el álbum.

Canciones como “Billie Jean” y “Beat It” definieron el sonido de una generación y catapultaron a Jackson como el “Rey del Pop”. La inclusión de Eddie Van Halen en “Beat It” y la famosa introducción de bajo en “Billie Jean” son ejemplos de cómo Jones fusionó estilos para atraer audiencias diversas.

Jones también tuvo un papel crucial en el desarrollo visual de Jackson. Impulsó la creación del video de Thriller, un cortometraje dirigido por John Landis que revolucionó la industria de la música y ayudó a posicionar a MTV como un fenómeno cultural. La colaboración entre Jones y Jackson no solo redefinió los límites de los videos musicales, sino que convirtió a Jackson en un ícono global.

A pesar de su éxito, la relación profesional entre Jones y Jackson fue compleja. Durante la producción de Bad en 1987, Jackson comenzó a distanciarse, sintiendo que Jones no se alineaba con las tendencias emergentes. Aunque esto marcó el fin de su colaboración, el legado de sus trabajos conjuntos continúa siendo un pilar en la historia de la música popular, consolidando la influencia de Quincy Jones en el éxito de Michael Jackson y en la industria musical.

En una entrevista posterior, Jones comentó que Jackson llegó a creer que él “había perdido el toque”, una percepción que le dolió, ya que para Jones, su papel como productor iba más allá de lo técnico: era casi un rol paternal, guiando e inspirando al artista.