Tras muerte de trabajador, farmacéuticos se manifestaron y pidieron ser vacunados

Un empleado de la farmacia San Luis falleció por coronavirus y por eso sus compañeros realizaron una vigilia de duelo y pidieron por la vacunación para el sector. Reclamaron la urgencia de ser inmunizados debido a que desde el inicio de la pandemia nunca dejaron de trabajar.

En ese sentido Víctor Torres, trabajador de la farmacia en cuestión, explicó la movida y lamentó la muerte de su compañero.

“Tuvimos la desgracia de perder un compañero por coronavirus, ante esa situación decidimos todos los compañeros quedarnos en la vereda, hacer un duelo y solicitar la vacuna para nosotros que nos consideramos esenciales, nos corresponde, no queremos pasar más por esta situación que es horrible, perder un compañero es horrible”, dijo acongojado.

“Desde el primer día de la pandemia hasta hoy nunca paramos, siempre tenemos los recaudos, doble barbijo, alcohol en gel, es una costumbre que adoptamos, pero uno nunca sabe cómo y dónde se puede contagiar, pasó esto y más que nunca necesitamos la vacuna para tranquilidad nuestra y de nuestros de clientes, los dos estamos expuestos”, aseveró.

“No nos estamos manifestando con bombos porque no es una protesta por aumento de sueldo o algo así, queremos ser escuchados y que nos consideren como trabajadores esenciales al igual que a los enfermeros, médicos, policías, queremos tener la vacuna”, pidió.

“Nosotros no somos de ningún partido político, pero sí estamos muy dolidos, no queremos que nos usen para ventaja de ningún partido porque no es así, estamos pidiendo la vacuna, a nuestro compañero no lo abandonaron, no nos interesa la política, lo único que queremos es la vacuna”, dijo.

De la misma forma, Darío Melián, secretario general de la Federación de Trabajadores de Farmacia de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al reclamo del sector.

“Lamentamos informar el fallecimiento de un compañero de la farmacia a causa del virus, apoyamos esta acción de los compañeros trabajadores de esta sucursal y le pedimos al gobierno que nos vacune a todos los trabajadores de farmacia”, expresó.

Expresó además que “hace un mes que habíamos presentado ya una nota porque nosotros ya preveíamos que podía suceder una situación como esta, no nos queda otra que volver a presentar una nota dirigida al gobernador para que con su colaboración puedan vacunar a los trabajadores de farmacia si es que está a su alcance”.

Informó también que hay “unos 35 trabajadores infectados entre la capital y el interior provincial, acá en capital es mayor el contagio que estamos teniendo en este momento, nos vimos en la necesidad de pedir hace un mes atrás al gobierno que vacune a la masa de trabajadores de farmacia que hoy en día estamos rondando entre 320 y 350 trabajadores”.

“El contagio por más que nos vacunemos no se evita, pero es una herramienta fundamental para que el cuerpo cree las defensas ante este virus, cuanto antes estemos vacunados más rápido se van a crear las defensas del cuerpo y vamos a evitar los contactos masivos”, explicó.

