Tras la salida de Mondino, las miradas apuntan a Cúneo Libarona

La eyección de Diana Mondino de la Cancillería puso nuevamente en tensión al gabinete nacional y, tal como ocurrió con el impiadoso despido de Nicolás Posse, queda claro que, salvo Karina MIlei, nadie tiene asegurado su lugar hasta el final del mandato.

Ahora todas las miradas apuntan a la continuidad Mariano Cuneo Libarona pero en el Ejecutivo niegan una pronta salida del ministro de Justicia que, incluso, este domingo intercambió llamados con el Presidente.

Estos gestos, con todo, no evitaron que nuevamente irrumpiera un clima por demás enrarecido en el seno de un equipo de Gobierno en el que, como expuso el fallido voto de la delegación argentina en la ONU en contra del bloqueo a Cuba, no prima precisamente la coordinación.

«Está firme», apuntó un calificado vocero gubernamental consultado al hacerse eco de las versiones que indican que antes de fin de año Cuneo podría abandonar la conducción de Justicia y que sería reemplazado por su segundo, Sebastián Amerio, delegado de Santiago Caputo en esa área.Este último factor, quizás, haya incrementado las versiones del supuesto reemplazo del penalista a manos de un funcionario que, además, se ha mostrado muy activo en estos meses y reviste también como delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Había integrado la delegación argentina que había encabezado Cuneo al plenario del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuya evaluación permitió al país superar los estándares en materia de prevención de lavado de activos. De hecho, el ministro salió a reivindicar ese fallo que vino a contrarrestar las estimaciones previas que mencionaban una eventual sanción para Argentina.

El vínculo entre el ministro y el secretario de Justicia es fluido y, en privado, el propio penalista le augura una gran proyección en la política. Pero reivindica su rol «institucional» en la gestión, como la presentación de proyectos de ley o la implementación del sistema acusatorio en las provincias, a contramano de las versiones que sindican a Amerio como el verdadero «ministro en las sombras».

En el entorno de Cúneo, asimismo, se muestran sorprendidos por las versiones que dan cuenta de una posible salida del Gabinete antes de fin de año. «Esto es política», con todo, advierte una calificada fuente oficial que no descarta ningún escenario y que dicho funcionario «no está atado al cargo» sino que, como otros integrantes del Gobierno, «vino a cambiar la Argentina». También cerca del ministro aseguran que mantiene una buena relación con Santiago Caputo que, incluso, este fin de semana habría tenido un «gran gesto» hacia su persona. No se especificó cuál. Lo cierto es que el integrante del «triángulo de hierro» viene copando distintas áreas del Ejecutivo.en donde hace pesar su influencia. Pero hasta ahora no ha operado como un censor de otros funcionarios aunque sí sus consejos llegan a los oídos del Presidente y de su poderosa hermana.

Los hermanos Milei, son a la postre, quienes «le bajan el pulgar» a quien consideran no debe seguir en la gestión libertaria. Le pasó a Mondino la semana pasada de un modo, según reconocen en el interior del gabinete, al menos extraño.

Es que hacia el interior del Gobierno era sabida la histórica postura de Argentina hacia el bloqueo comercial que Estados Unidos ejerce hace décadas contra Cuba.

Aunque un día después el propio Guillermo Francos intentó «suavizar» el despido de la economista cordobesa y pronosticó que será «tenida en cuenta» para eventuales roles en la gestión, lo más probable es que le ocurra lo que a Posse.

Un regreso al ámbito privado. Prueba de ello es que, como le pasó al otrora poderoso ministro coordinador, no hubo declaraciones públicas de Milei ni agradecimientos hacia su labor en el gobierno.