Tras la salida de Rimoldi, Omar Perotti cruzó a Aníbal Fernández: «Sigue sin entender la realidad de Rosario»

El gobernador respondió a la críticas del ministro de Seguridad, quien habló sobre la violencia que vive la provincia y dijo que en Rosario “hace 20 años que tienen complicaciones”

En medio de los reclamos de ayuda al Gobierno nacional por la inseguridad en Santa Fe y tras las críticas de Aníbal Fernández, el gobernador Omar Perotti apuntó duramente contra el ministro de Seguridad. “Sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad de nuestra provincia. Si ésta es toda la ayuda que Nación puede dar, hay que decirle que no alcanza”, sentenció.

“La magnitud del problema que hay que enfrentar amerita fuerte y total prioridad de la Nación. La Argentima no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio. No hay ciudad ni provincia que por sí sola pueda enfrentar tamaño delito federal”, volvió a reclamar el gobernador durante una conferencia de prensa en Funes, en el marco de una licitación de una obra.

Las declaraciones

de Aníbal Fernández

Las declaraciones de Perotti se dan luego de que Fernández hablara este jueves sobre la violencia desatada en Rosario, al día siguiente del despido del ahora exministro de Seguridad santafesino, Rubén Rimoldi, y ante la llegada de su reemplazo, Claudio Brilloni.

“No tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años que tienen complicaciones”, señaló el funcionario nacional, en diálogo con Cadena 3, al destacar que desde el Gobierno colaboran con la provincia.

Asimismo, Fernández dijo que “no es verdad” que no se vea un impacto positivo tras el envío de agentes de Gendarmería a Santa Fe.

“Nosotros presentamos cuáles son las estadísticas y están publicadas en Twitter. Vayan y véanlas. En un año tuvimos más de 2077 detenidos financiados por las fuerzas federales, con lo cual nuestro trabajo es un trabajo muy profundo”, precisó Fernández.

Y tras ello aclaró: “Pero no es el trabajo del policía, que lo tiene que hacer la provincia. Nosotros estamos atendiendo lo que los ministerios públicos nos vienen exigiendo y estamos trabajando en consecuencia”.

Durante el acto en Funes, Perotti volvió a referirse hoy a la salida de Rimoldi y de forma contudente concluyó: “Cuando los objetivos no se cumplen, no demoramos los cambios”.

Tal como publicó LA NACION, la salida de Rimoldi se dio tras una reunión entre el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach y el gobernador santafesino en la que fue convocado por el ahora exministro. Según pudo averiguar este medio, Perotti estaba “muy disconforme” y además se supo que el funcionario saliente estaría atravesando serios “problemas personales”.

Por su parte, Brilloni admitió en una de sus primeras declaraciones públicas que en este momento hay más efectivos comandados por el ministro Aníbal Fernández pero reclamó mayor ayuda del Gobierno. “Desde ya que necesitamos más logística por parte de las fuerzas federales. Lo que constato en el territorio es los pocos medios de movilidad que tienen”, indicó el flamante ministro.