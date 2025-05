Tras la salida del cepo, los 6 puntos que espera el sector privado para invertir

Las empresas celebran la flexibilización del cepo, pero advierten por desafíos clave para el desarrollo de las actividades. Si bien miran el horizonte político, marcan puntos que trasciendan el péndulo argentino

El sector privado celebró la flexibilización del cepo y su efecto sobre las perspectivas para invertir. Sin embargo, advierten sobre los desafíos restantes para poder aumentar la producción.

Seguridad jurídica

Luis Galli, presidente y CEO de Newsan, planteó que el cambio en los aranceles a la importación de celulares anunciado por el Gobierno plantea un cambio en las reglas de juego a un régimen de promoción de la isla, que fue renovado en noviembre del año pasado.

«Cuando uno invierte espera cierta previsibilidad y seguridad jurídica. El régimen se renovó hace poco. La pregunta es si queremos que sigan viniendo inversores. Es como que dentro de cuatro o cinco años nos metamos con el RIGI. Es muy difícil que de afuera nos crean y generar un ámbito de confianza favorable para las inversiones», subrayó Galli, quien agregó que la electrónica representa el 35% del producto bruto de la provincia.

Planificación

Barrick planteó que las provincias no están preparadas para el crecimiento de la actividad. Según advirtió Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick, señaló que el aumento de la demanda de minerales críticos plantea un desafío para el sector en el país.

«Hace falta una definición estratégica de que queremos hacer con la minería y cómo. La segunda es facilitar la inversión, no es solamente una cuestión tributaria. El RIGI vino a poner a la Argentina al mismo nivel que los competidores internacionales en materia tributaria, pero hay un gran desafío en costos de capital y en infraestructura», sostuvo Álvarez.

Además, planteó la necesidad de pensar alianzas geoestratégicas para la minería, como una alianza con Chile para fortalecer la competitividad de la región a nivel global, siendo que los minerales críticos se convirtieron en un tema estratégico en la geopolítica.

Más adelante, destacó la necesidad del diálogo público privado para poder desarrollar una industria local con ejes a largo plazo porque «la minería es finita».

Dolarización e

instrumentos financieros

Isela Constantini, CEO de Grupo ST, consideró que es necesario explorar la ampliación de la intermediación financiera porque todavía es muy baja en Argentina.

Consultada sobre la posibilidad de avanzar en una dolarización o de que se otorguen créditos en dólares, la empresaria planteó que «del lado de los clientes y empresas hay mucha búsqueda. Si los instrumentos financieros están lo podemos hacer. Es una oportunidad para explorar».

La remonetización, a la espera de precisiones del Gobierno, no abandonó la agenda. El sector privado mira con cautela la efectividad que pueda tener cualquier medida para hacer que los argentinos «saquen los dólares del colchón».

Sin embargo, para que las empresas o grandes capitales vuelquen a circular sus dólares vislumbran un solo escenario: «Dolarización».

Sobre la posibilidad de girar dividendos a través de Bopreal, algunos lo percibieron como una buena señal necesaria, mientras otros agradecen la oferta pero seguirán apostando a girar los dólares a través del Contado con Liquidación, a pesar de que les represente una pérdida. En especial, las empresas más grandes que, por el track record argentino, prefieren preservar la liquidez.

Infraestructura

Sobre la posibilidad de que las empresas privadas concreten las obras necesarias, en reemplazo de las obras del Estado, Álvarez sostuvo: «Yo creo que sí, siempre y cuando se dé un diálogo para facilitar la inversión. Con el RIGI no alcanza. Es crítico tener una definición de cómo lo podemos hacer».

«Si nosotros llevamos los trenes y la energía, no solo para la minería, hay que ver cómo van a generar un desarrollo para otras industrias, ahí el ecosistema se vuelve virtuoso. Si es solo para minería no va a ser rentable», concluyó el empresario minero.

Costos

El tema de costos sigue en discusión. Isela Constantini sostuvo que en Argentina todavía es muy caro producir. «Cuando uno mira el costo de producción, el nivel de dólar, todavía es caro. Podemos hablar de eficiencia fiscal, del costo de logística, pero muchas empresas destinan mucho trabajo para reducir costos. Hay ineficiencias que uno no puede bajar», sostuvo Constantini.

Para la minería, el tema de los costos impacta en la virtuosidad del negocio y la rentabilidad, lo que juega en contra de la posibilidad de invertir en exploración para sostener la vida util del negocio.

Empleo calificado

Álvarez sostuvo que falta en Argentina mano de obra calificada para el sector.

«Si uno de los proyectos de cobre arranca en los próximos 2 años, hay un déficit de empleo muy grande», ilustró el empresario, quien agregó que, si ocurre ese avance, deberán importar mano de obra.

«Hoy Veladero tiene 5 mil empleados. Si Vicuña arranca, son mínimo 12 mil empleados. Hoy la provincia no tiene esa capacidad de mano de obra», concluyó Álvarez.