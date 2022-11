Tras la suspensión de la última jornada, se reanudó el juicio por Cinthia Morán

Compartir

El día de ayer de reanudó al juicio el Tribunales por el brutal asesinato de Cinthia Morán tras la suspensión de la última jornada por la renuncia de uno de los abogados defensor. «Siempre hemos luchado por la verdad, para que se sepa y se haga justicia», manifestó Graciela, abuela de Cinthia, al Grupo de Medios TVO.

«Infelizmente no pudimos estar en la anterior jornada porque se suspendió pero vamos a seguir con la lucha, con la esperanza que se haga justicia por eso venimos hoy para declarar. Siempre hemos luchado por la verdad, para que se sepa y se haga justicia», agregó Graciela.

Tanto ella, como otros familias de la joven de 19 asesinada brutalmente en Clorinda en el 2017, fueron citados a declarar en la audiencia de ayer. Se espera que el juicio se extienda hasta los primeros meses del año que viene por la feria judicial de verano.

«Vamos a ver qué pasa con los imputados, hay bastantes pruebas, se encontraron muchas cosas y se escucharon muchas otras. Ahora depende del juez y la fiscal de que tomen en cuenta todas las pruebas que hay y se haga justicia», indicó la mujer.

Cinthia Moran fue asesinada y su cuerpo hallado en un zanjón el 23 de junio de 2017. Una semana antes había salido a encontrarse con una amiga con quien se dirigía a una fiesta en el barrio Primero de Mayo de la segunda ciudad. Su autopsia reveló que fue abusada y brutalmente asesinada y se imputaron a 4 jueves como coautores del hecho.

«Infelizmente la justicia en la tierra a veces falla y va en favor de quienes nos tienen que dar respuestas pero nosotros tenemos la esperanza de que se tomen en cuenta las pruebas y nos ayuden en este caso; que no le favorezcan a los imputados, si no a la familia de quien perdió una vida de tan triste forma y manera», sostuvo en este sentido Graciela.

Los detenidos llegan al juicio acusados de los delitos de de abuso sexual con acceso carnal agravado por la comisión de dos o más personas en concurso real con homicidio doblemente agravado criminis causae y femicidio, lo que prevé como pena únicamente prisión perpetua.

«Nosotros nos encomendamos a dios. Eso es lo que tenemos, la fe que nos da la fuerza para estar aquí para que algún día salga a la luz todo lo malo que hicieron. Probablemente el juicio se vaya hasta enero o febrero ojalá que no, rogamos pasar un fin de año diferente», finalizó Graciela.

El caso

El viernes 16 de junio de 2017 fue la última vez que vieron con vida a Cintia, de 19 años de edad, quien cursaba el último año del secundario en el Centro de Enseñanza Superior 123 de Clorinda. Esa noche la joven fue a una fiesta con una amiga y nunca regresó.

Su cuerpo sin vida apareció recién una semana después en avanzado estado de descomposición, flotando en un desagüe fluvial ubicado al costado de la ruta nacional 86, en el barrio 6 de Enero de la segunda ciudad provincia.

La autopsia determinó después que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

En principio fueron detenidos seis jóvenes de 18 y 24 años y una conocida suya de 17, que la había invitado a la fiesta privada a la que asistió la víctima, como antesala de lo que iba a venir después: abuso, excesos y muerte.

La investigación descartó después a algunos integrantes del grupo y llegan a juicio oral cuatro de ellos, detenidos en centros penitenciarios de Clorinda.

Por este aberrante hecho llegan detenidos a juicio los presuntos autores: Brian Emanuel Aguilera Núñez, Sebastián de Jesús Escobar, Francisco Javier Fariña y Rubén Vázquez, acusados de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, en concurso real con homicidio doblemente agravado -criminis causas- y femicidio.

