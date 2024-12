Tras las fricciones por la ley de Ficha Limpia, el PRO le pide al Gobierno tratar el Presupuesto

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, advirtió hoy sobre la importancia del tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso del Presupuesto 2025, de cara al año próximo, en medio de la incertidumbre sobre si el Ejecutivo finalmente lo incluirá en el temario: “Creemos que realmente debe estar, es lo esencial”, aseguró.

“El presupuesto no solamente marca dónde vas a gastar las partidas, sino cuál es la idea de un gobierno; y para nosotros sería importante tratarlo”, puntualizó Ritondo durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Hasta ahora, ni el oficialismo ni la oposición han dado señales de que el Presupuesto 2025 vaya a ser tratado en las sesiones extraordinarias. La falta de avances alimenta la tensión política en torno a una de las principales promesas de campaña de Milei: garantizar el equilibrio fiscal como base para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico.

En ese marco, el presidente Javier Milei apuntó hoy contra la oposición, a los que acusó de “degenerados fiscales” y de ser “los mayores enemigos de los argentinos de bien”.

El mandatario replicó un estudio de Juan Pablo Nicolini y Tobías Martínez González, que sostiene que Argentina podría incrementar su PBI per cápita en un 50% en una década si mantiene la disciplina fiscal.

Días atrás, los gobernadores dialoguistas publicaron un comunicado donde solicitan la habilitación del debate por el Presupuesto 2025. Allí enfatizan que la sanción de la ley de leyes es crucial para “consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores”. Sin embargo, también solicitan que se de lugar a modificaciones y pedidos.

Ficha Limpia y la relación

con La Libertad Avanza

Luego de los roces que generó la sesión fallida sobre el proyecto de Ficha Limpia, Cristian Ritondo se refirió a la ausencia de los diputados del PRO José Nuñez y Gabriel Chumpitaz en esa reunión: “El que no estuvo tendrá que decir por qué no estuvo”. A su vez, confirmó que se trató en forma interna y que, en la lista previa que había conformado con la diputada Silvia Lospennato (autora del proyecto de ley) contaba con la presencia de 231 diputados presentes.

“Desde el 2016 trabajamos para eso y sé que cae justo como si fuera para alguien, pero tiene data de muy atrás. Había tiempo para corregir y mejorar este proyecto de ley antes de que llegara al recinto”, declaró el jefe de la bancada PRO en la Cámara Baja. Y afirmó que no habrá sanciones para aquellos legisladores que no se presentaron al recinto.

Asimismo, aclaró que no se trata de un proyecto “dirigido ni proscriptivo”, sino que es “una modificación a la ley electoral que existe en la mayoría de los países del mundo”. Y habló sobre una posible alianza entre el kirchnerismo y los libertarios: “No hay nada que compruebe que haya un pacto, pero hay gestualidades que van a la idea de ambos”.