Tras las PASO, Neme se mostró satisfecha y aseguró: “Fuimos el resultado electoral que nadie esperaba”

La candidata a diputada nacional por el partido “Estamos con Vos”, Gabriela Neme, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró satisfecha por el resultado electoral de su frente en las PASO que se celebraron el último domingo y donde obtuvieron más de 59 mil votos.

“Tenemos una gran emoción, alegría, agradecimiento, esperanza, es la construcción de algo nuevo que nace en Formosa, este es el principio del fin de Gildo Insfrán, creo que fuimos la sorpresa electoral que nadie esperaba, que se subestimó demasiado, pudimos generar la confianza de que algo nuevo se puede hacer realidad en Formosa”, dijo y además felicitó a los candidatos de todos los partidos, teniendo en cuenta que los comicios “se desarrollaron con bastante normalidad”.

Contó en ese marco que “todavía nos debemos un análisis mucho más prolijo, con tiempo, analizar cada escuela, cada localidad, nosotros no solo atraemos al gildista desencantado sino que al independiente y al desencantado, un poco del radicalismo y otro poco del oficialismo”, explicó sobre los votos que recibió su partido.

“En Circuito Cinco nos fue muy bien al igual que en Ingeniero Juárez, en Laguna Yema, Mansilla, nos sorprende Pozo del Tigre por ejemplo donde no teníamos ningún referente y sacamos 400 votos, y así un montón de localidades donde sin gestión hemos sacado votos, cuando nos dicen que sin estructura no se puede, claramente les decimos que sí se puede, la gente se comprometió, fue a fiscalizar, eligió votarnos, llevó el voto donde no había fiscales”, analizó.

Sobre la posible conformación de un frente con los demás partidos opositores, reconoció que “estamos abiertos al diálogo, todavía no nos hemos reunido ni siquiera la mesa chica, creo que siempre lo que uno tiene que hacer al momento de tomar decisiones es analizar de qué quiso nuestro electorado, por qué nos eligió y en respeto a eso después ver qué es lo mejor, está claramente demostrado que la banca opositora en el Congreso no está en juego porque con los números claramente no lo está, en noviembre a uno le puede ir un poco mejor, un poco peor, pero creo que la construcción nuestra que es un piso la podemos mejorar muchísimo, pero siempre estamos abiertos al diálogo, creo que lo peor que puede hacer un dirigente es decir que no va a acordar o que no va a dialogar, porque acá lo que se impone es la autocrítica, ver qué errores cometimos, qué debemos mejorar y después ver qué es lo mejor para todos, más allá de la banca nacional lo que es mejor para los formoseños es conseguir más bancas en la Cámara de Diputados para garantizar que Gildo pierda la suma de todo el público”.

“Hay muchos actores políticos que ya nos están hablando, les generó a ellos una esperanza lo que pasó con Estamos con Vos, una esperanza de que se puede construir algo más grande, primero tenemos que reponer un poco el cuerpo porque fue una campaña tremenda que nos hicimos en cada lugar, unos días de acomodarnos y empezar otra vez a construir lo que va a ser este noviembre pero mirando el 2023”, aseguró.

Opinó además que no cree que la votación fue un plebiscito de lo que hizo el gobierno durante la pandemia. “Creo que en la pandemia hemos cobrado protagonismo los candidatos opositores en cuanto a nuestro trabajo, pero no que tiene que ver la pandemia, sí la gente tiene pavor a que los vuelvan a encerrar, pero conociendo con quienes tratamos, es impredecible, el gobernador no es una persona que vaya a tener algún límite, pero se lo da la gente, el gran perdedor es Insfrán, esta es la peor elección de su historia donde el pueblo claramente le dijo basta a la pobreza, al autoritarismo, si Gildo Insfrán no entiende que el poder lo tiene la gente se va a volver a equivocar y le puede ir peor”.

“Claramente la Argentina le dice no al kirchnerismo, y a las mismas prácticas que Gildo Insfrán las pone en Formosa, el país no quiere más esta burla que se hace de los discursos políticos donde dicen cualquier cosa, donde hubo privilegio en la vacunación, avasallamiento de derechos, donde no les importa qué le pasa al otro, el mensaje es claramente anti K, de decir que este modelo o este camino no es el que la Argentina quiere, estoy feliz de que el mapa de Formosa ya no salga azul, sale teñido de celeste y estoy convencida de que pronto tendrá otro color y quien dice que no sea color naranja”, finalizó.

