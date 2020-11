Tras los incendios, golpes y vuelcos, ganó Lewis Hamilton

Compartir

Linkedin Print

En la carrera más accidentada de los últimos tiempos de la Fórmula 1, Hamilton venció en el GP de Bahrein; podio de Verstappen y Albon, de Red Bull.

Pasó de todo en Bahrein. Golpes tremendos, incendios, vuelco. Pese a todo, siempre gana el mismo. Lewis Hamilton se impuso en el GP de Bahrein, en la competencia nocturna que realizó la Fórmula 1 en el trazado de Sakhir.

Detrás de Hamilton, que ya se había consagrado campeón mundial de manera prematura, se ubicaron los dos Red Bull, ya que Max Verstappen fue segundo y tercero, Alex Albon.

La carrera fue por demás accidentada, por el tremendo accidente tras la largada de Romain Grosjean,q ue destruyó el Hass contra un guardrail y que terminó incendiado, y luego el vuelco de Lande Stroll, con el Racing Point. El otro auto rosa, conducido por el mexicano Sergio Pérez, se encaminaba al podio, pero sufrió inconvenientes en la unidad de potencia y terminó también con fuego a poco del final.

Hamilton alcanzó la victoria número 95 en la Fórmula 1, y así logró la 11ª victoria del año y la 5ª consecutiva. De esta forma, Hamilton acumula 332 puntos, contra 201 de Bottas y 189 de Verstappen.

“Fue una imagen shockeante, impactante. Los pilotos sabemos que tomamos un riesgo. No sé cuántos G habrá sufrido, pero por suerte el guardrail no lo cortó. Este es un deporte riesgoso. Siempre empujamos los límites, hay que respetarlo. La Fórmula 1 y la FISA realizaron un gran trabajo. Y se investigará para que no se repitan estas situaciones”, comentó Hamilton sobre el accidente que protagonizó Grosjean.

Compartir

Linkedin Print