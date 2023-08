Tras los rumores de internación, cómo fueron las últimas horas de Luis Miguel en Chile

Luego de 10 históricos conciertos en Argentina, con estadios repletos, Luis Miguel continuó con su espectáculo La Gira 2023 en Chile. En la tarde de este martes surgieron rumores sobre una supuesta internación del Sol de México tras brindar su primer show en Santiago, la capital del país trasandino.

Si bien hasta el momento nadie del entorno del cantante ha confirmado la información sobre el estado de salud del intérprete de La Bikina, medios chilenos informaron que el músico había sido internado en un hospital del sector oriente de Santiago. Unas horas más tarde, la prensa local dio a conocer la razón de la supuesta hospitalización del cantante. Según informaron, se debería a un cuadro gripal severo que se complicó tras un fuerte resfrío y faringitis que lo aquejaba desde el último sábado, 19 de agosto.

Los medios de comunicación chilenos reportaron que, tras su arribo al país, el conocido Sol de México experimentó problemas de salud ligados a síntomas respiratorios. La periodista Cecilia Gutiérrez, también desde el país vecino, fue publicando en sus redes sociales información acerca del estado de salud de Luis Miguel. En un principio, intentó llevar calma a sus fans y seguidores. “El Sol está bien por si acaso. Es un estado febril pero no significa que cancele sus conciertos, son los cambios de temperatura”, había relatado con un emoji de una carita de alivio después de la preocupación inicial.

Unas horas antes, la comunicadora, que es panelista de Zona de Estrellas, en Chile, había contado que el Sol había llegado a México acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, y las hijas de ella. Y un rato despúes había relatado, también a través de sus historias de Instagram, con un cartel que decía: actualización, que el cantante mexicano continuaba con un estado febril y que había sido visitado por un médico en el hotel donde se hospeda en la capital chilena.

Durante la noche del lunes 21 de agosto, Luis Miguel dio su esperado concierto en el Movistar Arena de México. Aunque se lo vio con mucha tos debido a un cuadro viral por el que había sido revisado un rato antes, el cantante pudo salir a escena y cumplir con las expectativas de sus fans chilenas con el mismo fervor que se dio en Argentina. Sin embargo le faltaron cantar 10 temas que sí entonó en su gira por Movistar Arena de Buenos Aires.

A las 21 en punto, hora chilena, comenzó la proyección del recorrido artístico del Sol de México en Latinoamérica, desde sus inicios en los 80 y los 90, hasta el adulto que es hoy. Y minutos más tarde, apareció el músico de 53 años sobre el escenario con un impecable traje negro y corbata al tono sobre una camisa blanca, para dar el puntapié iniciar a su concierto, que comenzó con su hit “Será que no me amas”.

En tanto, la comunicadora Patricia Larraín, quien se encontraba en el estadio, compartió el minuto a minuto de la presentación del mexicano. Según destacó, Luis Miguel debió interrumpir varias veces el concierto para tomar agua en muchas ocasiones. “Quiero decir algo: a pesar de que tiene mucha, mucha tos y gripe, ahí estuvo, responsable y profesional, haciendo lo que pudo con su voz. (Tosía después de cada canción)”, indicó la comunicadora.

“Elegante, distinguido y demasiado guapo. Bien vestido, los zapatos impecables, las uñas perfectas, la camisa con esas colleras elegantísimas, la ropa bien planchada”, agregó. El show, que duró una hora y 45 minutos, contó con la aparición de otros artistas gracias a la tecnología, como Michael Jackson y Frank Sinatra. Al parecer, este martes, Luis Miguel continuaría con el segundo de los diez conciertos ya que hasta el momento no hay ningún tipo de información oficial sobre su estado de salud.

Relacionado