Tras más de 200 días sin trabajar, la situación de Puerto Tirol y Godoy es “desesperante”

Diego Mendoza, delegado de UTA (Unión de Tranviarios del Automotor) en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la asamblea que realizaron ayer por la mañana trabajadores de la empresa Godoy en la sede que tiene la compañía sobre la avenida Néstor Kirchner para reclamar la reactivación de las actividades y el pago de los sueldos que adeuda la compañía ya que los empleados solo están cobrando el ATP, dinero que no les alcanza. El mismo escenario atraviesan los trabajadores de Puerto Tirol que piden la reanudación de sus tareas y evitar que la situación se agrave aún más.

“Estamos analizando con los compañeros qué vamos a hacer, la situación de los compañeros de Puerto Tirol y Godoy es desesperante porque estamos viviendo nada más con el ATP que es de público conocimiento y queremos ver qué alternativas hay para el transporte provincial de acá en adelante, estamos en alerta permanente y esperemos ver qué resolver entre todos los compañeros, ya es cansancio, bronca, no hay más nada, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, todas las notas, pero seguimos sin poder percibir los sueldos y los empresarios se escudan en que si no se pueden mover los colectivos no pueden pagar, pero necesitamos alguna respuesta por parte de alguien, estamos en alerta y movilización y veremos quién puede venir a darnos una solución”, dijo Mendoza.

“Nosotros lo que queremos es que nos digan qué planes hay de acá en adelante para los servicios provinciales que desde marzo están imposibilitados, lo mismo los de larga distancia y queremos saber si en algún momento va a haber algún tipo de cambio para que esto se pueda normalizar por lo menos con un servicio de emergencia para que los compañeros empiecen a trabajar, ya son 200 días que no estamos trabajando y es lamentable”, expresó.

Asimismo contó que ante el cansancio que hay, algunos compañeros han pedido realizar una manifestación, “eso es lo que plantean los muchachos, yo siempre les digo que es conveniente mantener el reclamo dentro de las instalaciones de la empresa, por el momento eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar frente a la compañía”, expresó.

De la misma forma aseveró que la situación de los trabajadores de Godoy es más grave que la de los de Puerto Tirol que “están un poquito mejor en el sentido de que es una empresa que tiene otros tipos de vehículos y convengamos que si mañana esto se llega a levantar, tienen herramientas para salir a trabajar, en el caso de Godoy ya veníamos antes de la pandemia con problemas de colectivos y eso es lo que nos preocupa, convengamos que la semana que viene se levante y estos colectivos que no están en marcha hace 200 días va a ser imposible hacerlos arrancar y que funcionen de un día para el otro, lo que queremos es previsibilidad de cuándo vamos a arrancar así vamos viendo de qué manera podemos apurar a los empresarios que pongan todo en condiciones para que el día que se levante esto ya esté todo calculado, que se presente un protocolo, todas las cosas que deben ir haciendo para que el día que se levante y esperamos que no sea en un futuro tan lejano, que de acá a un mes ya estemos circulando”.

“Si bien Tirol está en mejores condiciones, tampoco está circulando en la provincia con lo cual genera un problema y los empresarios también manifiestan que necesitan trabajar para solventar a los empleados y a la empresa misma”, finalizó.