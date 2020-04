Tras normativa del BCRA, bancos comenzaron atención al público en su horario habitual

Compartir

Por normativa del Banco Central de la República Argentina desde ayer las entidades bancarias comenzaron a atender en su horario habitual, con asignación de turno previo, pero ya sin la limitación de que el turno se corresponda con determinado número de documento, como rigió la semana pasada. También existe la posibilidad de retirar o depositar dólares por ventanilla.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Rubén Schreiber -gerente del Banco Nación en Formosa- explicó que «las modificaciones están referidas al horario de atención, ya que volvemos al tradicional y normal que es de 7 a 11:45 horas, es decir, se eliminan las dos horas adicionales».

En cuanto a la asignación del turno dijo que se continúa para su atención en el Banco, pero no es por terminación de DNI sino que «cualquiera solicita un turno independientemente del DNI, hasta el viernes teníamos dos terminaciones por día, pero actualmente eso no sucede».

Al referirse a las operaciones expuso que «se ha incorporado el depósito y retiro de dólares con asignación de turno».

«Otra opción que se ha incorporado es la habilitación de las terminales de autoservicios (TAS) -el Banco tiene dos- lo que posibilitará a los distintos depositantes -sobre todo de montos menores- hacer uso de las mismas; el ingreso para esto también se realizará manteniendo el distanciamiento social», añadió y clarificó que para esto no es necesario sacar turno.

Al ser consultado sobre el monto que se puede depositar respondió: «no hay límite».

Personal

Por otro lado, Schreiber se refirió a cómo se manejan con el personal. »Aquellas personas mayores de 60 años o con alguna patología están exceptuadas de concurrir; también es el caso de aquellos que tienen hijos escolarizados».

Líneas de créditos para Pymes

«Las líneas de créditos están totalmente operativas en el Banco. Durante la semana que transcurrió se colocaron 15 operaciones en esta sucursal», detalló el Gerente del Banco Nación.

Turnos asignados

Cuando se le preguntó si funcionó el sistema de turnos indicó Schreiber que «fue espectacular, nada más que de 100 turnos asignados la concurrencia fue del 30-40%; muchos sacaron turno en vano. Quizás lo hicieron porque el turno les permite permiso de circulación, esto es generalizado y ocurrió en otras sucursales del país».

«Las autoridades nuestras van ‘improvisando’, dando respuestas a medida que se van presentando las diferentes situaciones porque realmente todo esto es nuevo», finalizó diciendo.