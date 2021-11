Tras pasar un momento crítico, cómo sigue la salud de Pata Villanueva a un mes de su internación

Compartir

El jueves 21 de octubre pasado Pata Villanueva fue internada de urgencia en el Hospital Alemán y días más tarde tuvo que ser operada por divertículos. A eso se sumó una hemorragia intestinal. Tras salir bien de la intervención de divertículos y presentar una buena evolución, con el correr de los días la situación fue empeorando, y el 29 de octubre, la ex modelo estaba en estado crítico tras una infección generalizada y se llegó hasta pedir cadenas de oración por ella.

Pero esta semana, las cosas han mejorado nuevamente. Según pudo saber Teleshow, en los últimos días Villanueva fue superando el shock séptico (infección generalizada) con el que ingresó a terapia intensiva. Ahora, su cuadro mejoró y le sacaron el tubo de oxígeno y respira por sus propios medios. “Se encuentra estable y continúa con una lenta mejoría”, dijeron desde su entorno a este medio. Cabe señalar que sus hijos Agostina Cavallero y Robertino y Bernardita Tarantini, la acompañan permanentemente desde el día uno.

En su momento, Robertino Tarantino en un breve diálogo con Teleshow había manifestado que la salud de su madre evolucionaba favorablemente. “Está mejor que los días atrás y va en carrera a lo positivo si sigue así”, expresó.

Cabe recordar que en febrero último la ex modelo tuvo un accidente doméstico en su casa de vacaciones de Punta del Este y estuvo en coma durante varios días por una fractura de cráneo.

En ese entonces, desde su entorno aseguraron que “fue un milagro que estuviera con vida” después de la caída de las escaleras, y al mes siguiente fue sometida a una operación de reconstrucción de cráneo para reemplazar el hueso craneal. Como su evolución fue favorable, sus hijos decidieron que volviera a la Argentina, lugar de residencia de todos ellos, para poder ayudarla durante el postoperatorio y la rehabilitación.

En julio, casi cinco meses después de aquel momento, había reaparecido en las redes gracias al posteo de uno de sus hijos. “El mejor regalo que podría pedir en mi cumpleaños: Mamita jugando un partidazo”, escribió en ese entonces Robertino junto a la foto en la que se la veía a Pata con anteojos de sol, acostada en la cama y sonriente ante el abrazo de sus hijos. “¡Ya vamos a estar bailando muy pronto juntos! Gracias por existir y por esa fuerza que da cátedra ¡Te amamos!”, cerró el joven en la publicación.

Pata se encontraba de vacaciones cuando sufrió el terrible accidente que la puso al borde de la muerte. Había vuelto de una cena y estaba sola en su vivienda de La Barra, cuando se cayó de la escalera. Algo similar le había ocurrido hacía un año, cuando sólo sufrió lesiones leves. Por suerte, Villanueva no perdió el conocimiento y pudo pedirle ayuda a una vecina, que fue la que se encargó de llamar al servicio de emergencias médicas para que la asistieran. Aunque en un primer momento el panorama no resultaba nada alentador, la ex modelo dio batalla y logró revertir la situación.

