Tras presentación del presupuesto 2026, el campo ya no espera nuevas bajas de retenciones

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado ayer por el presidente Javier Milei en cadena nacional no contempla modificaciones en los derechos de exportación. Esto confirma que la próxima campaña agrícola se desarrollará bajo el mismo esquema tributario vigente.

Así lo entiende el economista David Miazzo, quien interpretó que la iniciativa oficial, que proyecta un aumento de la recaudación por derechos de retenciones, se basa en “una proyección de precios, tipo de cambio y alícuotas que se mantienen estables”. En diálogo con Clarín Rural, Miazzo señaló que para el agro el mensaje central del documento es que no habrá cambios en las retenciones para la campaña 2025/26.

“Si hubiera alguna novedad, será sorpresiva y no preanunciada, con los efectos que eso genera en la comercialización de granos”, advirtió. Según explicó, anticipar una baja de retenciones podría afectar el flujo de ventas: “Si el Gobierno lo pusiera por escrito en el presupuesto, automáticamente generaría un incentivo a dilatar la comercialización esperando mejores precios, lo que deterioraría el ingreso de divisas en un contexto donde el principal objetivo es sostener el equilibrio fiscal”.

Una visión similar expresó Sebastián Salvaro, director de la consultora Simpleza: “Parece que no vamos a ver otra baja de retenciones, por lo menos hasta no testear que Argentina crece. Hoy los productores están mirando más el costo financiero –y en Buenos Aires las inundaciones– que una eventual baja de retenciones”.

El presupuesto presentado proyecta ingresos tributarios por 90,3 billones de pesos, un 22,5% más que en 2025, equivalentes al 8,7% del PBI. Los principales aportes provendrán de IVA, Ganancias y el Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios. Dentro de esta estructura, los derechos de exportación ganan protagonismo: se prevé que en 2026 recauden $10,17 billones, un 22,8% más que en 2025, elevando su incidencia en la economía del 0,95% al 0,98% del PBI.

“El escenario macroeconómico contempla un crecimiento de las exportaciones gravadas en términos reales superior al promedio de la economía”, sostiene el proyecto oficial.

Cabe recordar que en julio el Gobierno aplicó el Decreto 526/2025, que dispuso reducciones permanentes en las alícuotas de los complejos agroexportadores, incluidas las carnes. La soja quedó en 26%, sus subproductos en 24,5%, el trigo, maíz y sorgo tributan 9,5%, y el girasol y su aceite 5,5% y 4%, respectivamente.

Miazzo considera poco probable que en el corto plazo se anuncien nuevas rebajas: “En el contexto de mayor fragilidad económica que estamos viendo hoy, la probabilidad de que efectivamente haya una reducción de derechos de exportación es baja. Si existiera alguna posibilidad, sería recién para el último trimestre del año que viene, de cara a la campaña 2026/27, no a la 2025/26”.

Además, llamó a tomar con cautela las proyecciones macroeconómicas oficiales: “Se proyecta un dólar de $1.470 para diciembre de 2027, pero si hoy ya tenemos un tipo de cambio que está, de mínima, un 20% subvaluado, el resto de las proyecciones pierde consistencia”, dijo.

En la misma línea, Salvaro comentó: “Con el dólar a 1.400 pesos nos quedamos con gusto a poco todos, entendiendo que ya cotiza más de 1.600 pesos la posición futura”. El analista y asesor de empresas agropecuarias opinó que “en líneas generales el presupuesto presentado no le cambia nada al productor respecto a la foto de hoy”,

y detalló que la situación varía según la región, con rentabilidades muy ajustadas en el NOA y NEA, y con áreas muy comprometidas por los excesos hídricos en buena parte de Buenos Aires y la zona núcleo.

“Algo que sí preocupa al productor es el retiro del Estado de la obra pública, eso genera como un desánimo generalizado porque ya hay mucha mercadería que no se está pudiendo mover porque no hay caminos. Que no haya proyectos de inversión en infraestructura para los próximos años sí es una preocupación muy fuerte”. afirmó.