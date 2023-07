Tras quedarse con Retegui, Italia puso la mira en una de las figuras de River Plate

River Plate iniciará los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo martes desde las 21 ante Inter de Porto Alegre en el Monumental en medio de la apertura de un mercado de pases en el que ocurre la inversión más fuerte de los clubes europeos para potenciar sus planteles. Y Martín Demichelis tiene motivos para estar preocupado porque Lucas Beltrán está en el foco de la Fiorentina, pero en las últimas horas se reveló un detalle ajeno a la operación, porque una selección está tras los pasos del goleador del Millonario.

Lo cierto es que el delantero de 22 años debe luchar con colegas de primer nivel para llegar a tener una oportunidad bajo el mando de Lionel Scaloni, ya que Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Joaquín Correa o Giovanni Simeone van rotando en la consideración del entrenador y, según arrojó el periodista Gianluca Di Marzio, especialista con información privilegiada en cada ventana de transferencias, el Viola no es el único que observa con detenimiento su labor en la Liga Profesional. Luego de llevarse a Mateo Retegui, Italia volvió a poner sus ojos en Sudamérica para nacionalizar al cordobés, que posee pasaporte italiano por sus raíces familiares.

Con 15 goles y 3 asistencias en 31 partidos del primer semestre de 2023, Beltrán llamó la atención de Roberto Mancini para encarar el ciclo mundialista con vistas a la Copa del Mundo de 2026. Este movimiento de fichas no es casualidad porque Ciro Immobile ya tiene 33 años y el director técnico quiere asegurarse el futuro con Retegui, jugador de 24 abriles recientemente vendido al Genoa, sumado a la integración del cordobés, quien fue una parte preponderante en la coronación de River en el torneo doméstico y en la clasificación a octavos de final de la Libertadores.

El ex hombre de Colón fue convocado para vestir los colores de la selección argentina dentro de la categoría Sub 20. La citación de Fernando Batista en 2020 no tuvo su correlato en el primer equipo de la Albiceleste y el atacante está en condiciones de ponerse la Azzurra en el corto plazo.

Luego de ser buscado por el Friburgo de Alemania, River Plate no evalúa la posibilidad de venderlo en este mercado a días de afrontar el primer cruce eliminatorio del principal objetivo del año y su cláusula de salida valuada en USD 25 millones aleja su partida hasta nuevo aviso. De hecho, la entidad de la Bundesliga recibió un rechazo inmediato cuando elevó un ofrecimiento de USD 10 millones, un número muy inferior al deseo de la Banda.

El diario italiano Corriere dello Sport afirmó que la entidad de Florencia no dará el brazo a torcer, a pesar de que la directiva argentina evitaría negociar por un monto inferior al máximo establecido por su ficha. Las tratativas fueron motorizadas por el director del área técnica, Nicolás Burdisso, y se buscará llegar a un acuerdo a la espera de que la institución se desprenda de Luka Jovic o Arthur Cabral, una condición necesaria para avanzar en la contratación del posible refuerzo.

La Fiorentina deberá apurarse en las próximas horas porque las declaraciones de Filippo Colasanto, intermediario en el mercado y experto del fútbol argentino, para la emisora italiana Lady Radio podría disparar el interés de otros equipos: “Técnicamente es muy bueno, es elegante, sabe jugar de primer delantero, pero también afina la acción, puede hacer dos o tres roles. Tiene buen físico y sentido del gol. Quien lo toma, en mi opinión, consigue un trato. Ya lo he propuesto en Italia”.

“Conozco muy bien a Beltrán, porque hace 6 o 7 meses comencé a seguir de cerca al jugador, criado por el filial de River Plate. El jugador ha ocupado el lugar de (Julián) Álvarez y eso es garantía de calidad y de solidez psicofísica del jugador”, aseguró. Y concluyó sobre el monto pedido por el último ganador del campeonato local: “Eso es muy poco dinero para un jugador así. Hay una cláusula, pero se puede negociar. También hay que destacar que Beltrán tiene pasaporte comunitario”.

